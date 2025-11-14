Bihar Election Results 2025

रांची में स्वास्थ्य मुख्यालय के निकट फेंकी मिली दवाइयां, जांच के बाद होगी कार्रवाई

रांची स्वास्थ्य मुख्यालय के नजदीक बड़ी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयां. औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने कहा जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी.

DISCARDED MEDICINES
सड़क किनारे फेंकी गई दवाइयां (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 3:55 PM IST

Choose ETV Bharat

रांची: शहर के नामकुम में राज्य के स्वास्थ्य मुख्यालय के करीब बड़ी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली है. नियमों को ताक पर रखकर फेंकी गई इन दवाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं. ड्रग एंड कॉस्मटिक्स एक्ट-1940 के तहत दवाइयों को इस तरह से डिस्पोज नहीं किया जा सकता. ऐसे में किसने और क्यों रात के अंधेरे में ये दवाइयां सड़क के किनारे फेंकी हैं यह सवाल बना हुआ है.

ईटीवी भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में दवाइयां फेंके जाने की तहकीकात की. इस दौरान यह देखने को मिला कि सभी दवाइयां एक निजी कंपनी की हैं. वहीं इसमें बड़ी मात्रा में कफ सिरप, आई ड्रॉप, विटामिन की दवाइयों के साथ-साथ एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन भी हैं. इसमें से कई दवाइयां एक्सपायर्ड हैं तो कई के एक्सपायरी में अभी दो से तीन महीने का समय बाकी है.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)
इस तरह से दवा फेंकना गलत है, होगी कार्रवाई: अरूप रतन

कोई भी सीएनएफ दवाइया का डिस्पोजल मेडिकल डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट में होना चाहिए. इस तरह से दवाओं को फेंकना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी है. ड्रग इंस्पेक्टर अरूप रतन ने बताया कि पूरे मामले में सैंपल लेकर जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि जिस कंपनी की दवा है उसका सी एंड एफ किसके पास है. वहीं स्थानीय मंटू लाला ने बताया कि रात के अंधेरे में यह काम किया गया है. उन्होंने कहा कि तीन चार साल पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी.

