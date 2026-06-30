आयुर्वेदिक दवा की आड़ में नशीले पदार्थ का धंधा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद
बहराइच में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 8 बोरी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप और टैबलेट जब्त
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 6:50 PM IST
बहराइच: पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने जनपद के इंडो-नेपाल बॉर्डर पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट जब्त किया है. इन प्रतिबंधित दवाओं के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. टीम ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि यह नशीला माल कहां से आया था और इसे कहां भेजा जाना था, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके.
दरअसल, पुलिस और औषधि प्रशासन को सूचना मिली थी कि इंडो-नेपाल बॉर्डर के रूपईडीहा चेक पोस्ट के पास रेलवे स्टेशन रोड स्थित आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली सिरप व दवाएं अवैध रूप से बेची जा रही हैं. उसके बाद टीम ने एक साथ छापेमारी करते हुए दुकान से 8 बोरियों में छुपाकर रखी गई प्रतिबंधित कोडीन युक्त नशीली कफ़ सिरप की 2349 बोतल जब्त किया है.
वहीं, टीम ने जब दुकान को खंगाला तो वहां से नशीली ट्रामाडोल की 12145 टैबलेट, निट्रा जेट पीएम 10 की लूज टैबलेट 4 किलो 510 ग्राम, निट्राजोहम-10 HM की 698 टैबलेट, निटकोर-10 की 257 टैबलेट, एल्फ्राजोल की 509 टैबलेट, एसपीएएस वन की 64 कैप्सूल बरामद हुई हैं.
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर की गई संयुक्त कार्रवाई में वहां आठ प्रकार की अवैध नशीली एवं नियंत्रित दवाइयां बरामद हुई हैं. इस संबंध में स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा के विरुद्ध समुचित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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