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आयुर्वेदिक दवा की आड़ में नशीले पदार्थ का धंधा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद

आयुर्वेदिक दवा की आड़ में नशीले पदार्थ का धंधा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )