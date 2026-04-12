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रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )