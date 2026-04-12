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रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:10 PM IST

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रामपुर : जनपद की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और कैप्सूल बरामद किए हैं. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी भी बरामद की है. बरामद किए गए माल की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. इस पूरे मामले का खुलासा रामपुर पुलिस ने प्रेसवार्ता के दौरान किया.



पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस ने मौके पर दबिश देकर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का बड़ा जखीरा मिला है.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में अक्षय और ज़ीशान जनपद मुरादाबाद के निवासी हैं, जबकि जब्बार जनपद रामपुर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, जीशान के खिलाफ पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 33 पेटी प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और करीब 8400 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए हैं. इसके अलावा एक कार, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है, जिनका इस्तेमाल इस अवैध कारोबार में किया जा रहा था.


पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े दो अन्य अभियुक्तों के नाम भी सामने आए हैं, जो फिलहाल फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रहीं हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्जकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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