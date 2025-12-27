ETV Bharat / state

जयपुर में उमड़ रहे पर्यटकों के सैलाब के चलते कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट और वन वे, ई-रिक्शा पर रोक

crowd of tourists in front of Hawa Mahal
हवा महल के सामने पर्यटकों का हुजूम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 8:05 PM IST

जयपुर: शीतकालीन अवकाश और पर्यटन सीजन के चलते राजधानी जयपुर में सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. सैलानियों की ज्यादा भीड़ के चलते पर्यटक वाहनों के जाम में फंसने की समस्या को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. शहर में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता लगाया गया है. आवश्यकता अनुसार विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले वाहनों को चार दरवाजा से रामगंज चौपड़ की ओर डायवर्ट किया गया है. बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक संचालित किया जा रहा है.

डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा के मुताबिक जयपुर में काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों का आवागमन हो रहा है. शहर के मुख्य मार्गों, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों, मुख्य बाजारों समेत चारदीवारी में यातायात का ज्यादा दबाव बना हुआ है. ऐसे में आमजन और पर्यटकों के लिए यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए आमेर और चारदीवारी क्षेत्र में ट्रैफिक की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

ट्रैफिक को सुगम करने में लगी पुलिस (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी क्षेत्र में ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है. बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की तरफ जाने वाले यातायात का संचालन रोड के दोनों तरफ से किया जा रहा है. सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले ट्रैफिक को सुभाष चौक से डायवर्ट करके चार दरवाजा, रामगंज चौपड़ की तरफ डायवर्ट करके संचालित किया जा रहा है. बांदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्योढ़ी, सार्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे. गणगौरी बाजार से सार्दुल सिंह की नाल होकर सिटी पैलेस की तरफ ट्रैफिक नहीं जा सकेगा. आतिश गेट से सिटी पैलेस जंतर मंतर की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगा.

Police officers engaged in traffic management
ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

हल्के माल वाहनों का चारदीवारी में प्रवेश बंद: हल्के माल वाहक वाहनों का चारदीवारी में प्रवेश समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक बंद रहेगा. पर्यटक बसों का चारदीवारी में प्रवेश सांगानेरी गेट से और निकास रामगढ़ मोड़ की तरफ से किया गया है. पर्यटक बसों का चारदीवारी में रामगढ़ मोड़ की तरफ से प्रवेश निषेध किया गया है. ट्रैफिक का ज्यादा दबाव होने के कारण चारदीवारी क्षेत्र में अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, गलता गेट, रामगढ़ मोड़, संजय सर्किल से मिनी/ सिटी/ लो- फ्लोर बसों को आवश्यकता अनुसार डायवर्ट करके समानांतर मार्गों से संचालित किया जा रहा है. चारदीवारी क्षेत्र में रोड मीडियम कटों को बंद किया गया है. चारदीवारी के व्यापारी अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल जेडीए की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम, आतिश मार्केट के अंदर पार्किंग स्थल पर पार्क कर सकते हैं.

Tourists visiting Hawa Mahal
हवा महल को विजिट करने आए पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

आमेर के लिए ट्रैफिक व्यवस्थाएं: रामगढ़ मोड़ से आमेर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक का संचालन सुचारु रहेगा. जयगढ़ टी पॉइंट से रामगढ़ मोड़ की तरफ आने वाले ट्रैफिक को रामगढ़ मोड़ से धोबी घाट चौराहा की तरफ संचालित किया जाएगा. रामगढ़ मोड़ से जयपुर शहर के अंदर आने वाले आमजन को सुभाष चौक से चार दरवाजा होते हुए रामगंज चौपड़ होकर जाना पड़ेगा. रामगंज चौपड़ से चार दरवाजा और चार दरवाजे से सुभाष चौक की तरफ ट्रैफिक का संचालन निषेध किया गया है. जयगढ़ टी पॉइंट से आमेर की तरफ जाने वाले सामान्य ट्रैफिक का निकास आमेर तिराहा, दिल्ली रोड की तरफ किया गया है. आमेर से रामगढ़ मोड़ की तरफ ट्रैफिक का संचालन बंद रहेगा. आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर के अंदर ट्रैफिक नहीं आ सकेगा. आमेर से जयपुर शहर की तरफ आने वाला ट्रैफिक आमेर तिराहा, दिल्ली रोड, गलता गेट चौराहा होकर जयपुर शहर में आ सकेगा.

Police officers handling traffic
ट्रैफिक संभालते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

आमेर में ई-रिक्शा का संचालन निषेध: पर्यटकों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए आमेर में ई-रिक्शा का संचालन 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक निषेध किया गया है. चारदीवारी क्षेत्र के साथ आमेर में अवैध वाहनों का संचालन निषेध रहेगा. आपातकालीन वाहनों का आवागमन सुचारू रहेगा. संजय सर्किल से चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन निरंतर रहेगा. आमजन से अपील की गई है कि मेट्रो रेल का उपयोग करें. आम नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095, 2565630, 2561256 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764866972 जारी किया गया है. किसी को कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

दूसरे जिलों से पुलिसकर्मियों की जयपुर में ड्यूटी: पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस की ओर से जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था के लिए दूसरे जिलों से भी करीब 300 पुलिसकर्मियों की जयपुर में ड्यूटी लगाई गई है. ज्यादातर पुलिसकर्मियों को पर्यटक स्थलों के आसपास तैनात किया गया है. ट्रैफिक कंट्रोल रूम से गूगल मैप और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानाधिकारियों को आदेश दिया है कि आगामी 5 दिन क्षेत्र में ट्रैफिक की निगरानी रखें और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें.

पिंक सिटी सैलानियों से हो रही गुलजार: पिंक सिटी इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो रही है. देशी-विदेशी पर्यटक घूमने के लिए जयपुर के हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, जल महल समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी जयपुर पुलिस की ओर से चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. जयपुर शहर में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. शहर के पर्यटक स्थलों के साथ ही मुख्य मार्गों पर भी पुलिस तैनात की गई है.

संपादक की पसंद

