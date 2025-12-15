ETV Bharat / state

दिल्ली की हवा में घुटा दम! ऑक्सीजन लेने उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक, नैनीताल-रामनगर में बढ़ी भीड़

दिल्ली में कोहरे और दम घोंटने वाले प्रदूषण से बचने के लिए सैलानी पहाड़ों का रूख कर रहे हैं.

दिल्ली की हवा में घुटा दम! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 5:03 PM IST

रामनगर: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की दिनचर्या ही नहीं, बल्कि उनकी सेहत पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है. दिल्ली में AQI 493 तक पहुंच चुका है. ऐसे में दिल्लीवासी राहत की सांस के लिए अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका का रूख कर रहे है. इसी का नतीजा है कि सरोवर नगरी नैनीताल, भीमताल और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे हालात में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग कुछ दिनों की छुट्टी ही नहीं, बल्कि एक से तीन महीने तक के लंबे प्रवास के लिए नैनीताल जिले और कॉर्बेट क्षेत्र में होमस्टे और लॉन्ग-स्टे प्रॉपर्टीज की बुकिंग करवा रहे हैं. खासतौर पर वे परिवार जिनके बुजुर्ग माता-पिता सांस, दमा या अन्य श्वसन रोगों से जूझ रहे हैं. उनके लिए पहाड़ों की शुद्ध और ताजी हवा बड़ी राहत साबित हो रही है.

ETV Bharat
दिल्ली में प्रदूषण के बाद उत्तराखंड में बढ़ी पर्यटकों की भीड़. (ETV Bharat)

दिल्ली में इस समय सांस लेना भी मुश्किल: नैनीताल और कॉर्बेट पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि दिल्ली में इस समय सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. बढ़ते AQI की वजह से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं. ऐसे में कुछ समय के लिए प्रदूषण से दूर रहकर स्वच्छ वातावरण में रहना जरूरी हो गया है.

ETV Bharat
उत्तराखंड की शांतवादियों में आक्सीजन ले रहे पर्यटक. (ETV Bharat)

दिल्ली में वायु प्रदूषण से उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ा: पर्यटकों ने बताया कि नैनीताल, भीमताल और कॉर्बेट जैसे क्षेत्रों में उन्हें बेहद साफ हवा, शांत वातावरण और कम AQI स्तर में सांस लेने का मौका मिल रहा है, जिससे शरीर और मन दोनों तरोताजा महसूस कर रहे हैं. वहीं होटल व्यवसाय से जुड़े गणेश रावत का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर यहां के पर्यटन पर साफ दिखाई दे रहा है.

लॉन्ग-स्टे के लिए आ रही इंक्वायरी: उन्होंने बताया कि उनके पास अब सिर्फ वीकेंड या शॉर्ट ट्रिप की नहीं, बल्कि दो से तीन महीने के लॉन्ग-स्टे के लिए भी लगातार इंक्वायरी आ रही हैं. खासतौर पर मेट्रो शहरों में रहने वाले लोग अपने बीमार या बुजुर्ग माता-पिता की बेहतर सेहत के लिए कुछ समय पहाड़ों में रखने की योजना बना रहे हैं.

नैनीताल जिले और रामनगर क्षेत्र में AQI स्तर 100 से भी काफी कम रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए कहीं बेहतर है. अच्छी धूप, स्वच्छ हवा और शांत माहौल के कारण लोग लगातार यहां आ रहे हैं.
-गणेश रावत, होटल कारोबारी-

इसी तरह पर्यटन कारोबार से जुड़े इमरान खान इसे कॉर्बेट और नैनीताल क्षेत्र के पर्यटन के लिए एक सकारात्मक संकेत मानते हैं. उनका कहना है कि यह अच्छी बात है कि लोग अब लंबे समय के लिए पहाड़ों की ओर आ रहे हैं. खासतौर पर बुजुर्ग माता-पिता और छोटे बच्चों के साथ.

Nainital
रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज और होमस्टे इस तरह के पर्यटकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. क्यारी, पाटकोट, पंगोट, ढेला और जंगलों के आसपास के क्षेत्र ऐसे लॉन्ग-स्टे के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं. इमरान खान का मानना है कि इन स्टे को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि लोग प्रकृति के करीब रहकर स्वस्थ जीवन जी सकें.

हालांकि उन्होंने यह चिंता भी जताई कि कहीं ऐसा न हो कि महानगरों से आने वाली भीड़ के कारण रामनगर और नैनीताल जैसे शहरों में भी प्रदूषण और जाम की समस्या बढ़ जाए. वीकेंड पर रामनगर में लगने वाला भारी जाम इस ओर इशारा करता है कि संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े होटल्स के बजाय छोटे और नेचर-फ्रेंडली स्टे को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि पर्यावरण पर दबाव कम पड़ेय

इस पूरे मामले पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है. जब भी आसपास के महानगरों में वायु गुणवत्ता गिरती है तो लोग सुकून और बेहतर वातावरण की तलाश में उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता और स्वच्छ वातावरण लोगों को खास तौर पर आकर्षित करते हैं. यही वजह है कि प्रदूषण के बढ़ते दौर में नैनीताल और कॉर्बेट जैसे क्षेत्र पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं.

