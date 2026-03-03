ETV Bharat / state

पाकुड़ में मनाया गया होलिका दहन, हजारों लोगों ने की परिक्रमा

पाकुड़ में होलिका दहन में लोगों ने लिया हिस्सा ( Etv Bharat )

पाकुड़: होली त्यौहार के पूर्व पाकुड़ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में होलिका दहन का आयोजन किया गया. सोमवार की रात्रि सत्य सनातन संस्था द्वारा होलिका दहन रथ मेला मैदान में आयोजित किया जिसमें शहरी क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया. होलिका दहन के पूर्व पुरोहित द्वारा पूजा अर्चना भी की गयी.

सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई

होलिका दहन में भाग लेने पहुंचे लोगों ने होलिका दहन के अग्नि में नारियल, अनाज सहित कई सामग्री चढ़ाई और अपने परिवार, समाज व देश के लिए सुख, समृद्धि व शांति की कामना की.

पाकुड़ में होलिका दहन का आयोजन, पूजा अर्चना भी की गयी (Etv Bharat)

लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया

आयोजित होलिका दहन के उपरांत लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली की बधाई दी. वहीं मुर्की मां तल्ला में भी स्थानीय युवकों ने होलिका दहन का आयोजन किया. जबकि शिव शीतला मंदिर प्रांगण में मंगलवार की सुबह 5 बजे होलिका दहन किया गया. शिव शीतला मंदिर प्रांगण में होलिका दहन के उपरांत लोगों ने देवी देवताओं के चरण स्पर्श कर गुलाल चढ़ाया और उसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाया भी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम