ETV Bharat / state

SIR के लिए दिए जा रहे झारखंड के दस्तावेज, पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 1640 आवेदन, 135 फर्जी

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ( ETV Bharat )

रांची: विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (Intensive Revision of Electoral Rolls) के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने झारखंड के दस्तावेज प्रस्तुत करके मतदाता बनने की दावेदारी की है. चुनाव आयोग द्वारा इन आवेदनों के दस्तावेजों की चल रही जांच में सैकड़ों दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं.

पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 1640 आवेदन, 135 फर्जी

चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अब तक पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 1640 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 135 आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेज अवैध सिद्ध हो चुके हैं. इसी तरह अन्य राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों में भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार का बयान (ETV Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से मतदाता सत्यापन के लिए भेजे जा रहे झारखंड संबंधित दस्तावेजों की त्वरित जांच कर प्रतिवेदन समय पर संबंधित राज्यों को भेजा जाए.

गहन पुनरीक्षण की तैयारियां समय पर पूरी करें

के रवि ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है. इस दौरान अन्य राज्यों में झारखंड से जुड़े मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे जा रहे हैं. राज्य में भी गहन पुनरीक्षण की पूर्व तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं ताकि प्रक्रिया सुगम हो सके.

पैतृक मैपिंग, अब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लिकेट मतदाताओं की जांच