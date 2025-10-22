बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़, छठ को लेकर किए गए हैं विशेष इंतजाम
बड़ी संख्या में यात्री आनंद विहार टर्मिनल पहुंच रहे है, जो बिहार और पूर्वांचल जाने के लिए निकले हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा..
Published : October 22, 2025 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. दरअसल, छठ महापर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. आनंद विहार टर्मिनल पर हजारों की संख्या में लोग घर जाते हुए देखे जा रहे हैं, आनंद विहार टर्मिनल से दर्जनों की संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लिए ट्रेन रवाना होती हैं. यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर टर्मिनल पर विशेष व्यवस्था की गई है. यात्री सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं.
यात्रियों की भीड़ देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. आनंद विहार टर्मिनल पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसके पास जनरल टिकट की बिक्री के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं. यात्रियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो इसके लिए भारी संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जा रही है.
नहीं होने दे रहे भीड़ को इकट्ठा: आनंद विहार टर्मिनल पर एंट्री करने के लिए जनरल टिकट और रिजर्व टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग लाइन बनाई गई है, ताकि लोग आराम से रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकें. पूरे परिसर की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है. आरपीएफ के जवान किसी भी एक स्थान पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं.
इस बार अच्छी व्यवस्था: निक्की झा नामक यात्री ने बताया कि वह बिहार के गोपालगंज की रहने वाली हैं. छठ महापर्व मनाने के लिए गोपालगंज जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले से व्यवस्था बहुत ही बेहतर है. पहले छठ पर आनंद विहार टर्मिनल पर काफी भीड़ होती थी. धक्का मुक्की में ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है. जिससे कि आसानी से हम स्टेशन के अंदर दाखिल होकर अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं. इस बार फोर्स की भी भारी तैनाती दिखाई दे रही है.
हर साल के मुकाबले भीड़ भी ज्यादा: उनके अलावा बिहार के समस्तीपुर जिले जा रही पूनम देवी नामक महिला ने बताया कि वह हर साल ही छठ के मौके पर घर जाती हैं. उन्होंने कहा कि हर साल के मुकाबले भीड़ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन स्टेशन पर इंतजाम भी बहुत अच्छे किए गए हैं. इससे हमें काफी आसानी हुई.
