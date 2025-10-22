ETV Bharat / state

बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़, छठ को लेकर किए गए हैं विशेष इंतजाम

नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. दरअसल, छठ महापर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. आनंद विहार टर्मिनल पर हजारों की संख्या में लोग घर जाते हुए देखे जा रहे हैं, आनंद विहार टर्मिनल से दर्जनों की संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लिए ट्रेन रवाना होती हैं. यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर टर्मिनल पर विशेष व्यवस्था की गई है. यात्री सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

यात्रियों की भीड़ देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. आनंद विहार टर्मिनल पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसके पास जनरल टिकट की बिक्री के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं. यात्रियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो इसके लिए भारी संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जा रही है.

आनंद विहार टर्मिनल पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

नहीं होने दे रहे भीड़ को इकट्ठा: आनंद विहार टर्मिनल पर एंट्री करने के लिए जनरल टिकट और रिजर्व टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग लाइन बनाई गई है, ताकि लोग आराम से रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकें. पूरे परिसर की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है. आरपीएफ के जवान किसी भी एक स्थान पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं.