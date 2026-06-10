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यहां लाखों किसानों की अटक सकती है किसान सम्मान निधि, तुरंत करें ये काम वरना नहीं आएगा पैसा

उप कृषि निदेशक ने आंकड़े बताते हुए कहा कि डलमऊ क्षेत्र से 12269, लालगंज से 21526, महाराजगंज से 16109, सबसे अधिक रायबरेली से 35746, सलोन से 15482 और ऊंचाहार क्षेत्र से 13493 किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों ने अभी तक अपना किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

इस संबंध में उप कृषि निदेशक हिमांशु पांडे ने बताया कि रायबरेली में प्रधानमंत्री किसान योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 543164 है, जिसमें से 428539 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है, लेकिन अभी तक 114625 किसानों ने नहीं कराई है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने नहीं करवाया है, आने वाले समय में उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रुक जाएगी.

रायबरेली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर अभी तक केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई माह में सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी हो सकती है. इधर रायबरेली की बात करें तो अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिसकी वजह से उनकी राशि रुक जाएगी.

किसान कहां कराएं रजिस्ट्रेशन?

उप कृषि निदेशक ने हिमांशु पांडे ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र से या फिर उप कृषि निदेशक कार्यालय में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार अपना केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा. अगर केवाईसी नहीं हुआ तो लाभार्थियों की किसान सम्मान निधि को रोक दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले किसान सम्मान निधि के 2 हजार रुपये की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को ट्रांसफर की गई थी. योजना के अनुसार हर किस्त के बीच आमतौर पर चार महीने का अंतर होता है. पिछली किस्त मार्च में आने के कारण, अगली किस्त जून या जुलाई में आने की उम्मीद है.

कौन नहीं है पात्र



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं उठा सकते हैं. नियम के अनुसार कोई भी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के लिए अपात्र है. ऐसे किसान परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य जो किसी संवैधानिक पद पर है या रह चुका है उसे लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसके क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी व अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हों वह पात्र नहीं है.

इसी तरह स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी केंद्र एवं राज्य सरकारों में वर्तमान पूर्व मंत्री, लोकसभा, विधानसभा एवं राज्यसभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य व जिला पंचायत का कोई वर्तमान एवं पूर्व सदस्य इस लाभ का हकदार नहीं है. वहीं, कोई भी व्यक्ति जिसने कर निर्धारण वर्ष में आयकर दाखिल किया है. वे व्यक्ति जो सेवानिवृत हो चुके हैं और उनके परिवार को हर महीने खाते में 10000 या उससे अधिक पेंशन मिलती है उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है. 1 फरवरी 2019 के बाद विक्रय की भूमि धारक मालिक प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लिए पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं.





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