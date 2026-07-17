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उत्तराखंड वन विभाग: दो साल में ट्रांसफर-सस्पेंशन रोक के 40 से ज्यादा मामले पहुंचे कोर्ट, महकमे में क्यों बढ़ा 'अविश्वास'?

एसडीओ राजीव नयन का मामला: इसी तरह एसडीओ राजीव नयन का चकराता से तबादला किया गया. उन्होंने भी शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी. इसके अलावा राजीव नयन नौटियाल के निलंबन का मामला भी चर्चा में रहा. शासन ने उन पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए निलंबन की कार्रवाई की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया. इससे विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे.

पंकज कुमार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद शासन को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा. इस प्रकरण ने विभागीय निर्णय प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए.

आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार का मामला: हालिया मामला मुख्य वन संरक्षक (CF) स्तर के आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार से जुड़ा है. विभाग द्वारा उनके तबादले का आदेश जारी किया गया था. इससे पहले उनके खिलाफ कुछ कर्मचारियों की शिकायतें भी सामने आई थीं और वन मुख्यालय स्तर पर इन शिकायतों के समाधान की कोशिशें की गई थीं. इसी बीच उनका स्थानांतरण कर दिया गया.

आंतरिक व्यवस्थाओं पर भरोसा हो रहा कमजोर: वन विभाग में सेवा संबंधी मामलों को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों की न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है. पहले जहां ऐसे मामले सीमित संख्या में सामने आते थे, वहीं अब तबादले, पदोन्नति, निलंबन और अन्य प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने के लिए कर्मचारी और अधिकारी सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं. इससे यह संदेश भी जा रहा है कि विभाग के भीतर समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध आंतरिक व्यवस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों अपने ही प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में है. बीते कुछ समय में विभाग से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें या तो सरकार और वन मुख्यालय को अपने आदेश वापस लेने पड़े हैं या फिर न्यायालय ने उन आदेशों पर रोककर दे रहा है. इसके अलावा कुछ फैसलों को कोर्ट ने निरस्त भी कराया है. इन मामलों ने विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद व कानूनी तैयारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों अपने ही फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में है. एक के बाद एक कई मामलों में विभाग को या तो अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं, या फिर कोर्ट इन आदेशों को पलट रहा है. ऐसे में विभाग के भीतर समन्वय की कमी को लेकर नईं बहस शुरू हो गई है.

रेंजर विनोद चौहान का केस: ऐसा ही मामला रेंजर विनोद चौहान का भी सामने आया. वन मुख्यालय ने उनका तबादला किया था, लेकिन उन्होंने न्यायालय की शरण ली और हाईकोर्ट ने उनके स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी.

रेंजर कुलदीप पंवार प्रमोशन केस: इसी तरह का रेंजर कुलदीप पंवार की पदोन्नति का मामला भी है. उन्होंने विभागीय निर्णय से असहमति जताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें राहत मिली. इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि सेवा संबंधी विवाद अब विभागीय स्तर पर सुलझने के बजाय अदालतों तक पहुंच रहे हैं.

दो सालों में 40 से ज्यादा मामले कोर्ट पहुंचे: पिछले दो वर्षों में वन विभाग से जुड़े 40 से अधिक मामले न्यायालय तक पहुंचे हैं. इनमें अधिकांश मामले अभी विचाराधीन हैं, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ना अपने आप में चिंता का विषय माना जा रहा है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद और विश्वास का स्तर पहले की तुलना में कमजोर हुआ है.

वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कई बार विभागीय स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती या शिकायतों का समयबद्ध समाधान नहीं होता. ऐसे में न्यायालय ही उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और राहत का मंच दिखाई देता है. दूसरी ओर विभाग का पक्ष है कि प्रशासनिक निर्णय नियमों के अनुरूप लिए जाते हैं और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को उन पर आपत्ति होती है तो उसे न्यायालय जाने का अधिकार है.

यह कर्मचारियों व अधिकारियों का संवैधानिक अधिकार है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाएं. यदि किसी आदेश से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह न्यायालय में चुनौती दे सकता है, लेकिन विभाग में अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. सरकार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती रहेगी.

- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल: यहां सवाल ये खड़ा होता है कि यदि न्यायालय बार-बार विभागीय आदेशों पर रोक लगा रहा है या उन्हें निरस्त कर रहा है तो यह दो संभावनाओं की ओर संकेत करता है. पहली निर्णय लेते समय सभी कानूनी पहलुओं का पर्याप्त परीक्षण नहीं किया गया. दूसरी न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाया. दोनों ही स्थितियां विभाग की प्रशासनिक साख को प्रभावित करती हैं.

न्यायालय की बढ़ती दखलंदाजी: सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय की बढ़ती दखलंदाजी केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक संस्कृति का भी संकेत है. जब कर्मचारी और अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद के बजाय सीधे अदालत का रास्ता चुनने लगें तो यह विभाग के भीतर विश्वास की कमी को दर्शाता है. यदि विभागीय स्तर पर पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की प्रभावी व्यवस्था हो तो अनेक विवाद अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझाए जा सकते हैं.

विभाग में लगातार बढ़ रहे न्यायालयी मामले चिंता का विषय हैं. कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समन्वय पर्याप्त नहीं है. शासन, वन मुख्यालय और कर्मचारी संगठनों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाए, ताकि सेवा संबंधी विवादों का समाधान विभागीय स्तर पर ही हो सके और कर्मचारियों को अदालत की शरण लेने की आवश्यकता न पड़े.

- स्वरूप चंद्र रमोला, प्रदेश अध्यक्ष, वन दारोगा संगठन -

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