ETV Bharat / state

सोमवती अमावस्या पर 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने गंगा में लगाई डुबकी, आज और कल चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

सोमवती अमावस्या पर बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार में 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. ट्रेनों के जरिए भी बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंचे. हरिद्वार से चलने वाली नियमित ट्रेनों में बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, लखनऊ और बठिंडा के लिए अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. गौर हो कि आज 16 जून से ट्रेनों का संचालन होगा. रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार विशेष अनारक्षित मेला स्पेशल भी आज 16 और कल 17 जून को संचालित होगी. हरिद्वार से चलकर यह दोनों ट्रेनें रुड़की, टपरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, मोदीनगर और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा एवं दिल्ली के मध्य विशेष अनारक्षित मेला स्पेशल गाड़ियों का निम्नलिखित प्रकार संचालन किया जाएगा. गाड़ी संख्या 04386 हरिद्वार–दिल्ली शाहदरा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन लगाई गई है. हरिद्वार से संचालन 16 एवं 17 जून को इस प्रकार होगा हरिद्वार स्टेशन से प्रस्थान समय दोपहर 12:00 बजे , रुड़की 12:48-12:50 बजे, टपरी जं. 13:20-13:22 बजे, मुजफ्फरनगर 13:53-13:55 बजे, मेरठ सिटी जं. 14:35-14:37 बजे, मोदीनगर 14:57-14:59 बजे, गाजियाबाद 15:30-15:32 बजे , दिल्ली शाहदरा 16:40 बजे

गाड़ी संख्या 04385 दिल्ली शाहदरा–हरिद्वार अनारक्षित मेला स्पेशल दिल्ली शाहदरा से संचालन 16 जून एवं 17 जून