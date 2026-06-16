ETV Bharat / state

सोमवती अमावस्या पर 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने गंगा में लगाई डुबकी, आज और कल चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है. जिससे यात्रियों को सुविधा होगी.

HARIDWAR SOMVATI AMAVASYA BATH
सोमवती अमावस्या पर बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार में 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. ट्रेनों के जरिए भी बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंचे. हरिद्वार से चलने वाली नियमित ट्रेनों में बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, लखनऊ और बठिंडा के लिए अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.

गौर हो कि आज 16 जून से ट्रेनों का संचालन होगा. रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार विशेष अनारक्षित मेला स्पेशल भी आज 16 और कल 17 जून को संचालित होगी. हरिद्वार से चलकर यह दोनों ट्रेनें रुड़की, टपरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, मोदीनगर और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा एवं दिल्ली के मध्य विशेष अनारक्षित मेला स्पेशल गाड़ियों का निम्नलिखित प्रकार संचालन किया जाएगा. गाड़ी संख्या 04386 हरिद्वार–दिल्ली शाहदरा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन लगाई गई है.

हरिद्वार से संचालन 16 एवं 17 जून को इस प्रकार होगा

  • हरिद्वार स्टेशन से प्रस्थान समय दोपहर 12:00 बजे , रुड़की 12:48-12:50 बजे, टपरी जं. 13:20-13:22 बजे, मुजफ्फरनगर 13:53-13:55 बजे, मेरठ सिटी जं. 14:35-14:37 बजे, मोदीनगर 14:57-14:59 बजे, गाजियाबाद 15:30-15:32 बजे , दिल्ली शाहदरा 16:40 बजे
  • गाड़ी संख्या 04385 दिल्ली शाहदरा–हरिद्वार अनारक्षित मेला स्पेशल

दिल्ली शाहदरा से संचालन 16 जून एवं 17 जून

  • ठहराव समय: दिल्ली शाहदरा से संचालन समय सांय 18:15 बजे, गाजियाबाद 18:40-18:42, मोदीनगर 19:06-19:08, मेरठ सिटी जं. 19:28-19:30, मुजफ्फरनगर 20:22-20:24, टपरी जं. 22:00-22:02, रुड़की 22:44-22:46, हरिद्वार आगमन समय रात्रि 23:55 बजे
  • गाड़ी संख्या 04388 हरिद्वार–दिल्ली अनारक्षित मेला स्पेशल
  • हरिद्वार स्टेशन से संचालन 16 जून ( एक फेरा केवल)
  • हरिद्वार 19:45 बजे , रुड़की 20:30-20:32 बजे , सहारनपुर जं. 21:25-22:00 बजे , टपरी जं. 22:25-22:27 बजे , शामली 23:35-23:37 बजे , बरौत 00:02-00:04 बजे , बागपत रोड 00:20-00:22 बजे ,नोली 00:42-00:44 बजे , दिल्ली शाहदरा 01:10-01:12 बजे , दिल्ली रात्रि 02:00 बजे
  • गाड़ी संख्या 04387 दिल्ली–हरिद्वार अनारक्षित मेला स्पेशल

दिल्ली से संचालन 17 जून (एक फेरा केवल)

दिल्ली स्टेशन से संचालन रात्रि 03:40 बजे , दिल्ली शाहदरा 04:00-04:02 बजे, नोली 04:18-04:20 बजे, बागपत रोड 04:45-04:47 बजे, बरौत 05:06-05:08 बजे, शामली 05:53-05:55 बजे, टपरी जं. 07:20-07:22 बजे, सहारनपुर जं. 07:50-08:20 बजे , रुड़की 08:58-09:00 बजे, हरिद्वार स्टेशन पर आगमन समय प्रात: 10:00 बजे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार आने और यहां से लौटने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. यात्रियों को परेशानी से बचाने और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. वहीं, हरिद्वार के सीएमआई अजय तोमर ने कहा कि स्नान पर्व के चलते नियमित ट्रेनों में पूरे दिन भारी भीड़ बनी रही.

स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली के अलावा लखनऊ और बठिंडा के लिए भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व अपने ट्रेन के समय की जानकारी प्राप्त कर समय से स्टेशन पहुंचे तथा रेलवे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

पढ़ें-सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, परिवार के साथ किया गंगा स्नान

TAGGED:

हरिद्वार स्पेशल ट्रेनें
हरिद्वार सोमवती अमावस्या स्नान
HARIDWAR SPECIAL TRAINS
HARIDWAR SOMVATI AMAVASYA
HARIDWAR SOMVATI AMAVASYA BATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.