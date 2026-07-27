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सावन सोमवार: 'हर-हर महादेव' से गूंज उठा केदारनाथ धाम, जलाभिषेक को उमड़ा आस्था का सैलाब

सावन सोमवार के विशेष अवसर पर प्रातःकाल बाबा केदार की विधिवत विशेष पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व शांति की कामना की.

रुद्रप्रयाग : सावन के पावन सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में आस्था, श्रद्धा और शिवभक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला. द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा केदार के दर्शन और जलाभिषेक के लिए तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचने लगे. 'हर-हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के गगनभेदी जयघोषों से पूरी केदारपुरी शिवमय हो उठी, जबकि मंदिर परिसर भक्तों की अटूट आस्था का साक्षी बना रहा.

पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और भक्त पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करते रहे. मानसून के बीच बादलों और हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम का अलौकिक वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भरता रहा.

शिवभक्ति में डूबे श्रद्धालु भजन-कीर्तन और जयघोष करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिससे पूरा धाम भक्तिरस में सराबोर नजर आया. बीकेटीसी के सदस्य विनीत पोस्ती ने बताया कि सावन सोमवार को श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए पुलिस, सुरक्षा बलों तथा विभिन्न विभागों की टीमें पूरे समय मुस्तैदी से तैनात रहीं.

उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया. सावन सोमवार पर केदारनाथ धाम में उमड़ी आस्था ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे उत्साह और भक्ति के साथ चरम पर है.

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