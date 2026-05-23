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IGMC में बड़ी आंत के कैंसर का हुआ रोबोटिक सर्जरी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने किया सफल ऑपरेशन

शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है. इस अत्याधुनिक तकनीक से किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और अब सामान्य रूप से खाना-पीना भी शुरू कर चुका है. खास बात यह है कि जिस सर्जरी पर निजी अस्पतालों में करीब पांच लाख रुपये तक खर्च आता है, वही इलाज आईजीएमसी में लगभग 30 हजार रुपये में उपलब्ध करवाया गया.

आईजीएमसी की बड़ी उपलब्धि

अस्पताल प्रशासन ने इसे आईजीएमसी की बड़ी उपलब्धि बताया है. आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी के जरिए और अधिक जटिल ऑपरेशन किए जाने की योजना है, ताकि प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाई जा सकें.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मरीज बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित था. जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. सर्जरी के दौरान बड़ी आंत का प्रभावित हिस्सा सफलतापूर्वक निकाला गया. ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और मरीज की रिकवरी भी तेजी से हुई. सर्जरी के चौथे दिन ही मरीज ने सामान्य भोजन लेना शुरू कर दिया, जो इस तकनीक की सफलता और प्रभावशीलता को दर्शाता है.

आईजीएमसी में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी

आईजीएमसी में यह पहली बार है, जब बड़ी आंत के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी की गई है. अस्पताल में अब तक कुल 38 रोबोटिक ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें कैंसर के तीन मरीजों की रोबोटिक सर्जरी शामिल है. डॉक्टरों का कहना है कि इस तकनीक से मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और जल्दी रिकवरी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा शरीर पर बड़े चीरे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती.