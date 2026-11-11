उत्तर प्रदेश के कारागारों में भैया दूज पर बहनों की उमड़ी भीड़, भाइयों को लगाया तिलक
सुबह से ही जेल में पहुंचने लगीं बहनें, चेहरों पर झलकी भाई से मिलने की खुशी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 5:05 PM IST
रामपुर/मेरठ/मुजफ्फरनगर/बरेली: भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक भैया दूज का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान रामपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जेल में बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना की.
यूपी के रामपुर में भैया दूज के मौके पर कुछ बहनों का प्यार और भावुकता जिला कारागार के बाहर देखने को मिला. यहां उन बहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं, जिनके भाई किसी न किसी मामले में जेल में बंद हैं. बहनें अपने भाइयों से मिलने और उन्हें तिलक लगाने के लिए सुबह से ही जिला कारागार पहुंचने लगी.
रामपुर जिला कारागार में भैया दूज के मौके पर ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला. अपने भाइयों को तिलक लगाने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. किसी के हाथ में पूजा की थाली थी तो किसी के चेहरे पर अपने भाई से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. वहीं कई बहनों की आंखों में अपने भाई से दूर रहने का दर्द भी नजर आया.
बहनों की भीड़ देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए. जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई ताकि, किसी तरह की अव्यवस्था न हो. इसके साथ ही बहनों को तेज धूप से बचाने के लिए पंडाल भी लगाया गया, जिससे उन्हें घंटों इंतजार के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.
मीडिया से बातचीत करते हुए बहनों ने बताया कि भैया दूज के इस पावन अवसर पर वह ईश्वर से अपने भाइयों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. साथ ही उनकी प्रार्थना है कि किसी भी बहन को अपने भाई के माथे पर तिलक लगाने के लिए कभी जिला कारागार न आना पड़े.
मेरठ जिला कारागार में भाई दूज: 'भाई दूज' का त्योहार इस बार मेरठ जिला कारागार में बेहद भावुक माहौल के बीच मनाया गया. जेल की ऊंची दीवारों और सलाखों के बीच अपनों से मिलने की आस लिए सुबह से ही बहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. हाथों में रोली, अक्षत, मिठाई और पूजन सामग्री लेकर पहुंची बहनों की लंबी कतारें जेल के बाहर सुबह से ही देखने को मिली.
भाई दूज पर मुजफ्फरनगर जेल में उमड़ी बहनों की भीड़: भाई दूज का पर्व जिला कारागार मुजफ्फरनगर में मनाया जा रहा. बहनों की भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गईं और आठ शिफ्टों में मुलाकात कराई गई. जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि भाई दूज पर अब तक करीब 500 बहनें अपने भाइयों से मुलाकात कर चुकी हैं और आने का सिलसिला लगातार जारी है.
बरेली जेल में बहनों ने मनाया भाई दूज: भैया दूज के त्योहार पर बरेली जिला जेल में सुबह से ही बहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. कोई अपने साथ तिलक की थाली लेकर पहुंची, तो कोई भाई के लिए मिठाई लेकर आई. भाइयों ने भी बहनों से मुलाकात कर त्योहार की खुशियां साझा कीं. लंबे समय के बाद अपनों को सामने देखकर कई बंदी भावुक हो गए.
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