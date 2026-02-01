धर्मनगर में माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, जानिए स्नान, पूजन और दान का महत्व
हरिद्वार में माघी पूर्णिमा पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 1, 2026 at 11:13 AM IST
हरिद्वार: आज माघ पूर्णिमा पर पुण्य अर्जित करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं. यहां हरकी पैड़ी पर आज सुबह से गंगा स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही है. माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. इसलिए श्रद्धालु दूर-दूर से हरिद्वार पहुंचकर हरकी पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक कई लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे. वहीं पौराणिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान, ध्यान और दान करने से सभी पापों का नाश होता है.
माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर पुण्य अर्जित करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरकी पैड़ी पहुंचे. हर की पैड़ी पर सुबह से गंगा स्नान करने वालों की भीड़ देखने को मिली. माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है. माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचे, श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. मान्यता है कि पर्व पर गंगा स्नान, ध्यान और दान करने से घर में सुख, समृद्धि, और स्वास्थ्य लाभ मिलता है.पुलिस और प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.
उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे. शास्त्रों के माघ पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और यही कारण है कि हरकी पैड़ी के अलावा अन्य गंगा घाटों पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान और दान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं. मान्यता है कि आज के दिन पिंडदान, तर्पण और दान इत्यादि करने से पितरों को शांति मिलती है. हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण, पिंडदान और दान इत्यादि करने पहुंचे और अपने पितरों के निमित्त पूजा अर्चना कर उनकी आत्मशांति की कामना की. हालांकि सर्द मौसम होने के चलते सुबह सवेरे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान तो किया लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि धूप निकलने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी.
पढ़ें-
- कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की क्यों उठ रही मांग? सलमान खान से लेकर इन्हें करना पड़ा बायलॉज का पालन
- हरिद्वार में RSS के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन, दोहराई गई बायलॉज का पालन कराने की मांग
- उत्तराखंड में आपदा के साये में चली चारधाम यात्रा 2025, अगले साल श्रद्धालुओं को मिलेगा अलग अनुभव