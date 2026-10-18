महाअष्टमी पर मां छिन्नमस्तिका के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हवन कुंडों में साधना कर रहे साधक
महाअष्टमी के मौके पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है.
Published : October 18, 2026 at 12:54 PM IST
रामगढ़: झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है. मां महागौरी की पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं. भक्त माता के दर्शन-पूजन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं. वहीं, मंदिर परिसर स्थित विभिन्न हवन कुंडों में साधक विधि-विधान के साथ हवन और साधना में जुटे हैं.
महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है. माता के जयकारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है. इसी परंपरा के तहत श्रद्धालु मां महागौरी की आराधना कर रहे हैं.
फूलों की सजावट बनी आकर्षण का केंद्र
नवरात्र को लेकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है. फूलों और आकर्षक सजावट से मंदिर परिसर की खूबसूरती देखते ही बन रही है. दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ मंदिर की सजावट का भी आनंद ले रहे हैं. कई श्रद्धालु इस मनमोहक सजावट को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं.
वैसे तो रजरप्पा स्थित इस प्रसिद्ध सिद्धपीठ में साल भर श्रद्धालुओं का आगमन होता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मां छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण भी विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान रखता है.
श्रद्धालुओं की सुविधा पर मंदिर न्यास समिति का जोर
नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंदिर न्यास समिति की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. दर्शन-पूजन, धार्मिक अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वहीं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद हैं.
मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण वातावरण में माता के दर्शन कर सकें. विशेष पर्व को देखते हुए भीड़ प्रबंधन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है.
नवमी को लेकर भी तैयारियां पूरी
मंदिर न्यास समिति के सदस्य और मंदिर के वरिष्ठ पुजारी असीम पंडा ने बताया कि मंदिर का पट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है. भक्त माता के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि महाअष्टमी और इसके बाद नवमी को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास समिति का प्रयास है कि माता के दर्शन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.
महाअष्टमी के अवसर पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आस्था, साधना और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. मां महागौरी की आराधना, हवन कुंडों में साधकों की साधना और फूलों से सजे मंदिर की भव्यता श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. अब नवमी को संभावित अधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की तैयारियां अहम रहेंगी.
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