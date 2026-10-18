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महाअष्टमी पर मां छिन्नमस्तिका के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हवन कुंडों में साधना कर रहे साधक

मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ( Etv Bharat )

रामगढ़: झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है. मां महागौरी की पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं. भक्त माता के दर्शन-पूजन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं. वहीं, मंदिर परिसर स्थित विभिन्न हवन कुंडों में साधक विधि-विधान के साथ हवन और साधना में जुटे हैं.

महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है. माता के जयकारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है. इसी परंपरा के तहत श्रद्धालु मां महागौरी की आराधना कर रहे हैं.