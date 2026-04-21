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आटा और वाशिंग पाउडर से भरा ट्रक पलटा, तो लोगों की फटी रह गई आंखें!

दुमका में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से अवैध शराब की बड़ी खेप मिली है.

Large Consignment of Illegal Liquor Recovered from Crashed Truck in Dumka
दुमका पुलिस द्वारा जब्त ट्रक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 11:25 PM IST

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दुमकाः जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक पलट गया. लोगों ने देखा कि ट्रक में आटा और वाशिंग पाउडर की बोरियां हैं. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. साथ ही पुलिस भी पहुंची.

इसी बीच दो ट्रक के दो-तीन लेयर नीचे की बोरियों पर जब लोगों की नजर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. क्योंकि उसमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी. इस बीच मौका पाकर ट्रक चालक भाग निकला पर एक युवक जो वाहन का सहचालक था, वह पकड़ा गया. जिसने बताया कि अवैध शराब को ओडिशा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला

दुमका जिले के सरैयाहाट थाना के जमुनिया गांव के निकट एक ट्रक पलटने के बाद जो नजारा सामने आया, उसे देखकर आसपास के ग्रामीणों के साथ पुलिस भी हैरान रह गई. उसमें आटा और वाशिंग पाउडर के बोरियों के नीचे भारी मात्रा में शराब की बोरियां थी. जिसे ओडिशा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था. इनमें काफी बोतलें सड़क पर भी बिखर गईं.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल कई ट्रैक्टरों और मजदूरों को बुलाया और बिखरी शराब की बोतलों को एकत्रित कर थाना भेजा. वैसे ट्रक पलटने के साथ ही चालक भाग निकला जबकि उसका सह चालक (खलासी) शमशेर सिंह, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घटनास्थल से बरामद शराब को थाना पहुंचाने के लिए करीब 13 ट्रैक्टरों की मदद ली गई. जब्त शराब की कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. वहीं फरार चालक की भी तलाश जारी है.

क्या कहते हैं एसपी

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि और अनियंत्रित ट्रक के पलटने के बाद उससे भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया है. ट्रक से एक नशे में धुत्त एक युवक को पकड़ा गया है जो महाराष्ट्र करने वाला है. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि शराब ओडिशा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था. उससे संबंधित कोई सटीक पेपर है या नहीं, इसकी जांच हो रही है. कुल मिलकर सारे बिंदुओं पर तहकीकात की जा रही है.

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DUMKA SP PITAMBAR SINGH KHERWAR
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LIQUOR RECOVERED FROM CRASHED TRUCK
शराब के साथ युवक गिरफ्तार
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