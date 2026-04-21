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आटा और वाशिंग पाउडर से भरा ट्रक पलटा, तो लोगों की फटी रह गई आंखें!

दुमकाः जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक पलट गया. लोगों ने देखा कि ट्रक में आटा और वाशिंग पाउडर की बोरियां हैं. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. साथ ही पुलिस भी पहुंची.

इसी बीच दो ट्रक के दो-तीन लेयर नीचे की बोरियों पर जब लोगों की नजर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. क्योंकि उसमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी. इस बीच मौका पाकर ट्रक चालक भाग निकला पर एक युवक जो वाहन का सहचालक था, वह पकड़ा गया. जिसने बताया कि अवैध शराब को ओडिशा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला

दुमका जिले के सरैयाहाट थाना के जमुनिया गांव के निकट एक ट्रक पलटने के बाद जो नजारा सामने आया, उसे देखकर आसपास के ग्रामीणों के साथ पुलिस भी हैरान रह गई. उसमें आटा और वाशिंग पाउडर के बोरियों के नीचे भारी मात्रा में शराब की बोरियां थी. जिसे ओडिशा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था. इनमें काफी बोतलें सड़क पर भी बिखर गईं.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल कई ट्रैक्टरों और मजदूरों को बुलाया और बिखरी शराब की बोतलों को एकत्रित कर थाना भेजा. वैसे ट्रक पलटने के साथ ही चालक भाग निकला जबकि उसका सह चालक (खलासी) शमशेर सिंह, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घटनास्थल से बरामद शराब को थाना पहुंचाने के लिए करीब 13 ट्रैक्टरों की मदद ली गई. जब्त शराब की कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. वहीं फरार चालक की भी तलाश जारी है.