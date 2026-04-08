सूखे नशे की जद में जा रहा बिहार? 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन और सांप वाली दवाइयां बरामद
पटना के रामकृष्णानगर और अगमकुंआ थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. पढ़ें खबर
Published : April 8, 2026 at 2:26 PM IST
पटना : क्या बिहार सूखे नशे की जद में जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में आए दिन सूखे नशे की बड़ी खेप बरामद हो रही है. राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है. यहां पर दो-दो जगहों पर रेड कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप से लेकर नशीले इंजेक्शन की बरामदगी हुई है.
पुलिस का पहला एक्शन : रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया है. इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.
विशेष टीम गठित कर की गई कार्रवाई : पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जकरियापुर स्थित एक गोदाम में कंटेनर के जरिए बड़े पैमाने पर कोडिन युक्त कफ सिरप की खेप उतारकर जमा की जा रही है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में औषधि निरीक्षक, पटना को भी शामिल किया गया, ताकि कार्रवाई विधिसम्मत तरीके से की जा सके.
कंटेनर को किया गया जब्त : गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित गोदाम पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान करीब 30,000 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए गए. मौके से एक कंटेनर भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग इस अवैध खेप के परिवहन में किया गया था.
उत्तर प्रदेश निवासी की गिरफ्तारी : पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद जमशेद के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का निवासी बताया जा रहा है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.
''प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि बरामद कफ सिरप का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जबकि इसकी बुकिंग चेन्नई से की गई थी. इस तथ्य के आधार पर पुलिस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की आशंका जता रही है. गोदाम में करीब 200 कार्टन में 100 एमएल की बोतलों में यह सिरप रखा गया था.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना
पटना में ही दूसरा एक्शन : पटना के अगमकुंआ इलाके में नशीली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. भगवत नगर स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की हैं. गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई.
अगमकुआं के भागवत नगर में छापेमारी : नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में चित्रगुप्त थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई. जब सूचना का सत्यापन किया गया तो पता चला कि अगमकुआं के भागवत नगर में एक मकान में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली दवाइयां रखी गई है.
नशीले इंजेक्शन के साथ सरकारी दवाइयां बरामद : इसके बाद अगमकुआं पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की मौजदगी में जब रेड किया गया तो नीरज कुमार और जयंत कुमार द्वारा किराए पर लिए गए मकान से 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन, 5,537 यूनिट कोडीन युक्त कफ सिरप (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड निर्मित) मिले हैं. इसके अलावा काफी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिली है, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटी-वेनम जैसी दवाएं हैं.
''इस मामले में जयंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है. वह पहले भी जेल जा चुका है. नीरज कुमार की तलाश की जा रही है. मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. मामले में सामने आया है कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों का भी हाथ है, जिसके माध्यम से यह सामाने आ रहे हैं. उनपर भी मामला दर्ज किया जा रहा है.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना
#PatnaPolice की बड़ी कार्रवाई: भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद, 01 गिरफ्तार।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) April 7, 2026
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देशन में अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध पटना पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 06.04.2026 को #चित्रगुप्तनगर थाना को सूचना प्राप्त हुई,… pic.twitter.com/rATprvYMEN
कोडिन एक ओपिओइड ड्रग- डॉक्टर : इधर, चिकित्सकों ने कोडिन युक्त दवाओं के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है. वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि कोडिन एक ओपिओइड ड्रग है, जिसका उपयोग कफ को नियंत्रित करने और दर्द कम करने के लिए किया जाता है. यह शेड्यूल-एच श्रेणी की दवा है, जिसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना या उपयोग करना अवैध है.
''इस दवा के दुरुपयोग से व्यक्ति में लत लगने की आशंका रहती है, जिसे ओपिओइड एडिक्शन कहा जाता है. इसके सेवन से सांस लेने में दिक्कत, हृदय गति में कमी, अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.''- डॉ. दिवाकर तेजस्वी, वरिष्ठ चिकित्सक
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