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सीक्रेट चेंबर बनाकर तस्करी, 2.23 करोड़ का गांजा जब्त, पंजाब का शख्स गिरफ्तार, जगदलपुर में भी एक्शन

राजनांदगांव रेंज अजय कुमार यादव के निर्देशन में कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. चिल्फी बार्डर पर गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है. इस खेप में 447 किलोग्राम गांजा और कंटेनर भी जब्त किया गया है. कुल दो करोड़ 50 लाख का सामान जब्त किया गया है. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ जारी है. गांजे को कंटेनर के एक गुप्त चेंबर में छुपा कर ले जाया जा रहा था. चिल्फी पुलिस की मुस्तैदी से ये कार्रवाई की गई है- जितेंद्र कुमार यादव, एसपी, कबीरधाम

पुलिस ने आरोपी बलजीत सिंह निवासी अमृतसर, पंजाब को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से गांजा के अलावा करीब 27 लाख रुपये कीमत का कंटेनर ट्रक और 5 हजार रुपये का मोबाइल फोन जब्त किया गया. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. वहीं गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए एएनटीएफ टीम द्वारा पूछताछ और जांच की जा रही है

कबीरधाम एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना चिल्फी पुलिस एनएच-30 पर थाना परिसर के सामने वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान बोड़ला की ओर से आ रहे एक कंटेनर ट्रक को रोककर जांच की गई.पुलिस ने बताया कि वाहन चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पूछताछ और तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के ऊपर बनाए गए गुप्त चेंबर में खाकी रंग के टेप से लिपटे पैकेट मिले. जांच करने पर पैकेटों में गांजा बरामद हुआ.

कबीरधाम/जगदलपुर : कबीरधाम जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चिल्फी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कबीरधाम पुलिस ने कंटेनर ट्रक के गुप्त चेंबर से 4 क्विंटल 47 किलो 445 ग्राम गांजा बरामद किया है. जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 23 लाख 75 हजार 250 रुपये है.पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कंटेनर ट्रक और मोबाइल फोन सहित कुल 2 करोड़ 50 लाख 80 हजार 250 रुपये का समान जब्त किया है.

पुलिस टीम को मिला नकद पुरस्कार

आईजी अजय यादव ने कबीरधाम पुलिस और चिल्फी थाना टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया है. पुलिस टीम की सतर्कता और तत्परता से अंतर्राज्यीय सीमा पर गांजे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता मिली.

महीनेभर में दूसरी बड़ी कारवाई

चिल्फी पुलिस ने एक महीने के भीतर गांजा तस्करी मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है. 12 अगस्त को लग्जरी कार में 6 लाख रुपए का गांजा तस्करी करते तीन आरोपी को पकड़ा गया था. अब पुलिस ने ढाई क्विंटल गांजा की तस्करी करते एक आरोपी को पकड़ा है.





बस्तर में भी गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन

बस्तर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पिछले दो दिनों में पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 56 किलो गांजा जब्त किया है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है. दोनों मामलों में दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

ओडिशा से गांजा तस्करी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांजा तस्करी के पूरे मामले की जांच की जा रही है. दोनों ही तस्कर गांजा को कौन से इलाके से लेकर आ रहे थे. और कहां पहुंचाना उनकी मंशा थी. तस्करी के मामले में केवल दो ही व्यक्ति शामिल है या पूरा गिरोह काम कर रहा है. इसकी भी जांच की जा रही है. जिस पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी - सुमित कुमार,सीएसपी

गांजा तस्कर अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि बोधघाट थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्कूटी से गांजा लेकर ओडिशा की ओर से नानगुर होते हुए जगदलपुर की ओर आ रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने आड़ावाल रेलवे फाटक के पास संदिग्ध स्कूटी को रोका. तलाशी लेने पर स्कूटी सवार लखमू नाग, निवासी कावापाल नाकापारा के कब्जे से सफेद बोरी में रखा 14.144 किलो गांजा बरामद हुआ. जिसकी कीमत करीब 7 लाख 7 हजार आंकी गई. इसके अलावा स्कूटी, मोबाइल और 500 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं. आरोपी के खिलाफ धारा 20(b) और NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया.





दूसरा मामला 31 अगस्त को करपावंड थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छतौड़ी गांव का 25 वर्षीय लालू प्रसाद बघेल अपने घर में गांजा छिपाकर रखा है. पुलिस की टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो घर के आंगन की बाड़ी में जमीन के अंदर प्लास्टिक ड्रम छिपाकर रखा मिला. इसके अलावा घर के अंदर एक सफेद बोरी में भी गांजा रखा गया था. दोनों जगह से पुलिस ने करीब 42 किलो गांजा बरामद किया. जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल और 1200 रुपए नकद भी जब्त किया है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.





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