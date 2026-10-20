एंबुलेंस में निकला पटाखों का जखीरा, बिजनौर में फायरक्रैकर के साथ मुजफ्फरनगर के 4 लोग गिरफ्तार
एंबुलेंस में बरामद आतिशबाजी वाले पटाखों में अनार, रॉकेट, फूलझड़ी, स्काई शॉट, सुतली बम, बिजली बम और जमीन पर पटककर आवाज़ करने वाले पटाखे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:15 PM IST
बिजनौर : बिजनौर में एक सफेद एंबुलेंस को देखकर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर मरीज नहीं, बल्कि पटाखों की बड़ी खेप रखी है. मंडावर की तरफ से आ रही इस गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी.
पुलिस ने बैरियर लगाकर गाड़ी रुकवाई और तलाशी ली तो अंदर गत्ते की पेटियों में भरे अलग-अलग तरह के पटाखे मिले. पुलिस के मुताबिक, बरामद आतिशबाजी का कुल वजन पेटियों सहित 105.4 किलो था. मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
एंबुलेंस को रोकने का इशारा किया तो चालक ने बढ़ा दी रफ्तार
यह मामला 19 अक्टूबर बीती देर शाम का है. शहर कोतवाली पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग एंबुलेंस में पटाखे लेकर मंडावर की ओर से बिजनौर आ रहे हैं.
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे वाहन में तैनात कर्मचारियों को भी बुलाया और मंडावर चौराहे के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी.
कुछ देर बाद मंडावर की तरफ से सफेद रंग की ईको एंबुलेंस आती दिखाई दी. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी. पुलिस ने बैरियर लगाकर एंबुलेंस को रोक लिया.
इसके बाद जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो, उसमें चार लोग बैठे मिले. दो लोग आगे की सीट पर थे और दो पीछे बैठे थे. एंबुलेंस में गत्ते की पेटियां रखी हुई थीं. जब पुलिस ने पेटियां खोलकर देखीं तो उनमें कई तरह के पटाखे भरे मिले.
रॉकेट, अनार, फूलझड़ी और सुतली बम तक बरामद
पुलिस के मुताबिक, एंबुलेंस में अलग-अलग तरह की आतिशबाजी रखी हुई थी. इनमें अनार, रॉकेट, फूलझड़ी, स्काई शॉट, सुतली बम, बिजली बम और जमीन पर पटककर आवाज करने वाले पटाखे शामिल थे.
पुलिस ने सभी पेटियों में रखे पटाखों का वज़न कराया. बरामद आतिशबाजी का कुल वज़न पेटियों सहित 105.400 किलो बताया गया है. बरामदगी के विवरण में छह पेटियों के वज़न का अलग-अलग हिसाब भी दर्ज है, जबकि शुरुआती हिस्से में सात पेटियों का जिक्र किया गया है.
मुजफ्फरनगर के मीरापुर के रहने वाले हैं चारों लोग
पुलिस ने एंबुलेंस में सवार चार लोगों की पहचान सचिन कुमार, अशोक कुमार, अभिषेक और सनी उर्फ वंश के रूप में की है. चारों मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर कस्बे के रहने वाले बताए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, चारों से पटाखे ले जाने से जुड़े लाइसेंस और परमिट मांगे गए, लेकिन वे कोई कागजात नहीं दिखा सके. पूछताछ में उन्होंने बताया कि पटाखे बिजनौर के जलालाबाद में फायर क्रैकर्स नाम की दुकान से खरीदे थे. उनका कहना था कि पटाखे उन्हें कम दाम में मिल गए थे और वे इन्हें बेचने के लिए अपने गांव ले जा रहे थे.
विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया. एंबुलेंस और बरामद पटाखों को भी कब्जे में ले लिया गया. इस मामले में विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5/9बी के तहत कार्रवाई की गई है.
पुलिस ने एंबुलेंस के नंबर की जानकारी ई-चालान ऐप पर जांचने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद बरामद पटाखों को सील करने की कार्रवाई की गई और एंबुलेंस सहित पूरा सामान थाने ले जाया गया.
एंबुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया, यह भी अहम सवाल
एंबुलेंस का काम मरीजों को अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन इस मामले में उसी तरह की गाड़ी में पटाखों की खेप ले जाई जा रही थी. पुलिस के अनुसार, गाड़ी में सवार लोग पटाखे बेचने के लिए अपने गांव जा रहे थे और उनके पास जरूरी कागजात नहीं थे.
फिलहाल पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर एंबुलेंस और पटाखों को कब्जे में ले लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.