हर टॉपर की अलग कहानी, किसी ने पहली बार हाथों में लिया लैपटॉप, कहा -'अब तैयारी करने में मिलेगी मदद'

कौन हैं थर्ड टॉपर: तीसरा स्थान हासिल करने वाले गया जिले के रवि कुमार ने भी अपनी सफलता का श्रेय तकनीक को दिया. उनके पिता बिजनेसमैन हैं. मैट्रिक में दसवीं रैंक. इंटर में तीसरी रैंक. लक्ष्य मेडिकल फील्ड. रवि कहते हैं कि अभावों के बीच तैयारी करना कठिन होता है लेकिन लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई ने नई दिशा दी है.

सेकेंड टॉपर के पिता भी किसान: इंटर साइंस में दूसरा स्थान पाने वाले आकाश कुमार के पिता भी किसान हैं. उन्होंने कहा कि मैट्रिक में भी टॉप 10 में आने के कारण मिला लैपटॉप उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहा. वह नीट की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनकर सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं. उन्होंने कहा कि गांव के संसाधन कम होते हैं लेकिन मेहनत और सही मार्गदर्शन मिलने पर सपने पूरे किए जा सकते हैं.

इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के टॉपर्स की कहानी: इंटर साइंस में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पाने वाली प्रिया जायसवाल किसान परिवार से आती हैं. उनके पिता संतोष जायसवाल किसानी करते हैं. प्रिया ने बताया कि मैट्रिक में भी उनकी पूरे बिहार में आठवीं रैंक आई थी और उन्हें सरकार से लैपटॉप मिला था. उसी लैपटॉप पर पढ़कर उन्होंने फिर इंटर में भी कमाल कर दिखाया है. अब वह नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनना चाहती हैं और कहती हैं कि तकनीक ने उनकी पढ़ाई में अहम भूमिका निभाई.

कई ऐसे भी जिन्होंने दूसरी बार हासिल किया लैपटॉप: कई ऐसे छात्र भी शामिल रहे जिन्होंने इससे पहले मैट्रिक में भी टॉप कर सरकार से लैपटॉप प्राप्त किया था. उन्हीं संसाधनों के सहारे कड़ी मेहनत कर उन्होंने इंटर में भी टॉपर्स की सूची में अपनी जगह पक्की कर ली और दूसरी बार लैपटॉप के साथ भारी पुरस्कार राशि प्राप्त की. सभी टॉपर्स ने कहा कि यह सम्मान उनकी आगे की तैयारी के लिए बड़ा प्रोत्साहन है.

मैट्रिक 123 तो इंटरमीडिएट के 28 छात्र पुरस्कृत: समारोह में कुल 123 छात्र-छात्राएं मैट्रिक परीक्षा 2025 के टॉप 10 में शामिल रहे वहीं 28 छात्र-छात्राएं इंटर परीक्षा के तीनों संकाय (विज्ञान, वाणिज्य और कला) के टॉप 5 में जगह पाने वाले रहे. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी टॉपर्स को सम्मानित किया. इस दौरान टॉपर्स ने अपनी-अपनी संघर्ष भरी कहानियां साझा कीं और बताया कि लैपटॉप मिलने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी.

पटना: देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेधा दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस समारोह में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टॉपर्स की सूची में शामिल 151 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इन मेधावी बच्चों को लैपटॉप. मेडल और पुरस्कार राशि प्रदान की गई. बच्चों की आंखों में सपनों की चमक थी और हाथों में आया लैपटॉप उनके सपनों को नई उड़ान देने का जरिया बन गया.

इंटरमीडिएट वाणिज्य संकाय के टॉपर्स: कॉमर्स संकाय में प्रदेश में पहला स्थान पाने वाली रोशनी कुमारी वैशाली जिले की हैं. उनके पिता सुधीर कुमार ऑटो चालक हैं. रोशनी ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी लैपटॉप नहीं छुआ था. यह उनके जीवन का पहला लैपटॉप है जो अब उनकी बीकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ भाई और बहन के अध्ययन में भी सहायक होगा. उन्होंने कहा कि यह सम्मान परिवार के संघर्षों के प्रति समर्पित है.

सीबीएसई के बाद चुना बिहार बोर्ड: कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल करने वाली औरंगाबाद की अंतर खुशी ने कहा कि वह सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक की और फिर बिहार बोर्ड से इंटर की पढ़ाई की. पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान आने पर उन्हें गर्व महसूस होता है. वह अब सीए की तैयारी कर रही हैं और कहती हैं कि लैपटॉप उनके करियर के लिए एक बड़ी नींव बनेगा.

लैपटॉप से सपनों को नई उड़ान (ETV Bharat)

संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित: तीसरी टॉपर मधुबनी की सृष्टि कुमारी ने भी लैपटॉप मिलने पर खुशी जाहिर की. उनके पिता छोटे व्यापारी हैं और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. सृष्टि ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होती थी लेकिन अब ऑनलाइन स्टडी आसान हो पाएगी. उनका सपना है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनें.

इंटरमीडिएट कला संकाय के मेधावी विद्यार्थी: आर्ट्स में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अंकिता कुमारी वैशाली जिले की हैं. उनके पिता मोटर मैकेनिक हैं. अंकिता टीचर बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि लैपटॉप से उनकी छोटी बहन की पढ़ाई में भी सुधार होगा. तकनीक अब शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

151 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया (ETV Bharat)

लक्ष्य UPSC क्वालीफाई करना: आर्ट्स में संयुक्त रूप से प्रथम रहे साकिब शाह बक्सर के रहने वाले हैं और उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं. उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य UPSC क्वालीफाई करना है. तैयारी के लिए टैब था लेकिन अब लैपटॉप मिलने से पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कंपटीशन की तैयारी पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित हो गई है. ऐसे में यह उपहार उनके लिए वरदान है.

सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही अनुष्का: दूसरा स्थान हासिल करने वाली अनुष्का कुमारी मुजफ्फरपुर की हैं. उनके पिता कारीगर हैं. अनुष्का पटना में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि लैपटॉप की मदद से अब बेहतर शिक्षकों के वीडियो और ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.

मैट्रिक-इंटर टॉपर्स को लैपटॉप (ETV Bharat)

मैट्रिक के टॉपर्स की चमक: पश्चिम चंपारण की अंशु कुमारी ने 489 अंक लाकर पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है. उनके पिता प्लंबर हैं. अंशु डॉक्टर बनना चाहती हैं और फिजिक्स वाला कोचिंग से तैयारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि यह उनका पहला लैपटॉप है और इससे उनकी पढ़ाई और बेहतर होगी. सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल यह उपलब्धि दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा है.

लैपटॉप से मिलेगी बड़ी मदद: शेखपुरा के संकेत कुमार मैट्रिक में चौथे स्थान पर रहे. उनके पिता फैक्ट्री में काम करते हैं और दूसरे राज्य में रहते हैं. संकेत एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और साइंस स्ट्रीम ली है. उनका कहना है कि लैपटॉप से उन्हें ऑनलाइन मॉक टेस्ट और जानकारी हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी.

छात्रों को मेडल और लाखों की पुरस्कार राशि (ETV Bharat)

इंजीनियर बनना चाहती हैं कृषिका दुबे: संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहीं कृषिका दुबे रोहतास की रहने वाली हैं. वह बिहार बोर्ड के सुपर-50 में शामिल हैं, जहां आईआईटी जेईई की मुफ्त तैयारी कराई जाती है. कृषिका ने कहा कि लैपटॉप मिलने से वह ऑनलाइन लेक्चर और डिजिटल स्टडी मटेरियल आसानी से देख पाएंगी. उनका लक्ष्य इंजीनियर बनना है.

मेधा दिवस पर लैपटॉप (ETV Bharat)

पुरस्कार राशि और लैपटॉप से बढ़ेगा शिक्षण स्तर: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस कार्यक्रम में पुरस्कार राशि का भी प्रावधान किया है. इंटर और मैट्रिक दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 2 लाख रुपए और लैपटॉप दिया गया है. द्वितीय स्थान वालों को 1.50 लाख और लैपटॉप. जबकि तृतीय स्थान वाले छात्रों को 1 लाख रुपए और लैपटॉप प्रदान किया गया. मैट्रिक में चौथे से दसवें स्थान तक आने वालों को 20 हजार रुपए और लैपटॉप, वहीं इंटर में चौथे और पांचवें स्थान वालों को 30 हजार रुपए और लैपटॉप दिया गया. कार्यक्रम में भौतिकी के विद्वान प्रोफेसर अजय घटक ने बच्चों को प्रेरित करने वाला संदेश दिया.

