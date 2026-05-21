ETV Bharat / state

आगरा में लैपटॉप ठगी गैंग का खुलासा, महिला समेत चार पकड़े गए, 38 लैपटॉप बरामद

आगरा : हरीपर्वत थाना पुलिस और साइबर सेल ने गुरुवार को लैपटॉप ठग गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. आरोपियों ने संजय प्लेस की एक फर्म से 25 लैपटॉप खरीदे. मगर, भुगतान नहीं किया. फर्म संचालिका ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने छानबीन करके बड़ी कार्रवाई की है. आरोपियों से 38 लैपटॉप और 74 हजार रुपये बरामद किए हैं.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि 16 मई को संजय प्लेस स्थित फर्म एम्पायर कंप्यूटर सर्विसेज की संचालिका ने शिकायत दी थी. जिसमें लिखा था कि एक नामी कंपनी का कर्मचारी बताकर एक महिला और उनके तीन साथियों ने 25 लैपटॉप धोखाधड़ी करके हड़प लिए हैं. जिनकी कीमत करीब 6.50 लाख से अधिक थी. हरीपर्वत थाना पुलिस और साइबर सेल ने छानबीन शुरू की.

पुलिस और साइबर सेल ने गुरुवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर में पुराना बस स्टैंड के पास से चारों आरोपियों को दबोच लिया. जिसमें धोखाधड़ी करके लैपटॉप हड़पने वालों में तीन अभियुक्त और महिला अभियुक्ता गिरफ्तार हुई है. गिरफ्तार अभियुक्त के नाम पवन कुमार गुर्जर, मयंक चौहान और आशीष निवासी मयूर बिहार, थाना गाजीपुर (दिल्ली पूर्व) और एक महिला है.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि पति से तलाक हो गया है. अकेली रहती हूं, हम चारों मिलकर दुकानदारों से इसी तरह से ठगी करते है. मार्च 2025 में नागपुर के बजाजनगर थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें मैं और पवन के साथ जेल गए थे. 24 अप्रैल 2026 को फोन करके वादी से एक कंपनी विशेष के पांच लैपटॉप खरीदने की डिमांड की.