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आगरा में लैपटॉप ठगी गैंग का खुलासा, महिला समेत चार पकड़े गए, 38 लैपटॉप बरामद

आरोपी ठगी के लैपटॉप को 10 से 20 हजार रुपये में बेचते थे. अभियुक्तों से 74 हजार रुपये बरामद किए गए हैं.

लैपटॉप ठगी गैंग का खुलासा.
लैपटॉप ठगी गैंग का खुलासा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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आगरा : हरीपर्वत थाना पुलिस और साइबर सेल ने गुरुवार को लैपटॉप ठग गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. आरोपियों ने संजय प्लेस की एक फर्म से 25 लैपटॉप खरीदे. मगर, भुगतान नहीं किया. फर्म संचालिका ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने छानबीन करके बड़ी कार्रवाई की है. आरोपियों से 38 लैपटॉप और 74 हजार रुपये बरामद किए हैं.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि 16 मई को संजय प्लेस स्थित फर्म एम्पायर कंप्यूटर सर्विसेज की संचालिका ने शिकायत दी थी. जिसमें लिखा था कि एक नामी कंपनी का कर्मचारी बताकर एक महिला और उनके तीन साथियों ने 25 लैपटॉप धोखाधड़ी करके हड़प लिए हैं. जिनकी कीमत करीब 6.50 लाख से अधिक थी. हरीपर्वत थाना पुलिस और साइबर सेल ने छानबीन शुरू की.

पुलिस और साइबर सेल ने गुरुवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर में पुराना बस स्टैंड के पास से चारों आरोपियों को दबोच लिया. जिसमें धोखाधड़ी करके लैपटॉप हड़पने वालों में तीन अभियुक्त और महिला अभियुक्ता गिरफ्तार हुई है. गिरफ्तार अभियुक्त के नाम पवन कुमार गुर्जर, मयंक चौहान और आशीष निवासी मयूर बिहार, थाना गाजीपुर (दिल्ली पूर्व) और एक महिला है.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि पति से तलाक हो गया है. अकेली रहती हूं, हम चारों मिलकर दुकानदारों से इसी तरह से ठगी करते है. मार्च 2025 में नागपुर के बजाजनगर थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें मैं और पवन के साथ जेल गए थे. 24 अप्रैल 2026 को फोन करके वादी से एक कंपनी विशेष के पांच लैपटॉप खरीदने की डिमांड की.

फर्म संचालिका ने 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पांच लैपटॉप आशीष को दिए. इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को एक होटल में 15 लैपटॉप आशीष को दिए. फर्म संचालिका से कई बार ठग मंडली ने कंपनी विशेष के 25 लैपटॉप लिए. इसके बाद एक भी लैपटॉप का भुगतान किए बगैर ही गायब हो गए. मोबाइल बंद कर लिए.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि अभियुक्तों ने बताया कि ठगी के लैपटॉप को अन्य लोगों को 10 से 20 हजार रुपये में बेचकर गायब हो जाते हैं. अभियुक्तों से 38 लैपटॉप और 74 हजार रुपये बरामद किए हैं. आरोपियों को दबोच कर करीब 6.5 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है. इस ठग मंडली के नेटवर्क खंगालने में पुलिस और साइबर सेल की टीम लगी है.

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