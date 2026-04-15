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गली-गली में घूम रहे चोर, रेवाड़ी में गाड़ी का शीशा तोड़ा, लैपटॉप-कैश ले उड़े, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड स्थित बालाजी मार्केट में बुधवार की दोपहर को एक बोलेरो के शीशे तोड़कर चोर उसमें रखा लैपटॉप और 28 हजार रुपये की नगदी ले गए. इस वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया. बदमाशों की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लैपटॉप, नगदी गायब : गांव बिहारीपुर के सोनू ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि वो दोपहर को अपने जीजा की बोलेरो लेकर उनके ऑफिस गया था. बोलेरो में लैपटॉप, 28 हजार की नगदी और जरूरी कागजात रखे हुए थे. कुछ देर बाद जब वो ऑफिस से बाहर आया तो बोलेरो के शीशे टूटे मिले और उसमें से लैपटॉप और नगदी गायब मिली. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो उसमें बाइक सवार युवक शीशा तोड़कर सामान ले जाते हुए दिखाई दिए. सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात (Etv Bharat)

आरोपियों की तलाश जारी : मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया है कि सूचना मिली थी कि शहर के दिल्ली रोड पर एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखा लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर ले गए. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है. जल्दी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.