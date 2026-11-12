बीजेपी विधायक दलीप रावत ने घेरा तो हरक रावत बोले- 'मैं मर्यादा में हूं, मेरे पास सबकी जन्मकुंडली'
हरक सिंह रावत पर दलीप रावत का हमला, धारी देवी की कसम से दी गोदियाल को चुनौती, हरक बोले- सबकी जन्मकुंडली मेरे पास
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 7:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पिछले एक महीने से नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और निजी विवादों को लेकर चल रही सियासत अब और तेज हो गई है. इसी कड़ी में लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दलीप रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से नेताओं के चरित्र को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो देवभूमि की छवि और युवाओं पर गलत असर डालने वाला है. आम जनता राजनेताओं को अपना आदर्श मानती है, ऐसे में नेताओं को अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए.
इसक अलावा दलीप रावत ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि उनके परिवार के साथ इस समय मुश्किल स्थिति है. उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उनका कहना था कि यदि आरोपों में सच्चाई है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
दीप्ति रावत के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की मांग: विधायक दलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन को और गंभीरता से काम करना चाहिए. किसी के पारिवारिक जीवन में दखल देने या किसी दूसरे के पति को लेकर विवाद जैसी बातें सामने आती हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए.
उन्होंने यूट्यूबर भावना पांडे के बयानों का भी जिक्र किया. दलीप रावत ने कहा कि वो भावना पांडे की सभी बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. यदि दीप्ति रावत या अन्य लोगों की ओर से लगाए गए आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने संबंधित महिला और उनके पति से भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
धारी देवी के दरबार में कसम खाने की चुनौती: विधायक दलीप रावत ने असम से जुड़ी युवती के मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि युवती की ओर से कथित तौर पर हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता बताए जाने की बात सामने आई है. दलीप रावत ने इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को भी निशाने पर लिया.
उन्होंने गोदियाल को चुनौती देते हुए कहा कि वो पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और क्षेत्र की इष्ट देवी मां धारी देवी के प्रति उनकी भी आस्था है. ऐसे में उन्हें धारी देवी के दरबार में जाकर यह कसम खानी चाहिए कि हरक सिंह रावत चरित्रवान व्यक्ति हैं और वो उनके चरित्र की गारंटी लेते हैं. दलीप रावत ने कहा कि यदि गोदियाल ऐसा करते हैं, तो वो मान लेंगे कि हरक सिंह पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं.
तीन फूल एक माली कहकर हरक पर कसा तंज: दलीप रावत ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक साख बचाने की कोशिश कर रही है. इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'एक फूल दो माली' का जिक्र करते हुए मौजूदा विवाद पर व्यंग्य भी किया. उनका कहना था कि प्रदेश में एक फूल और तीन माली या तीन फूल और एक माली जैसी स्थिति दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद के केंद्र में हरक सिंह रावत हैं और उन्हें खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
हरक का पलटवार, बोले- दलीप को नहीं उनके पिता को जवाब देता: बीजेपी विधायक दलीप रावत के आरोपों पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. हालांकि, उन्होंने कहा कि वो दिलीप रावत को सीधे जवाब नहीं देना चाहते. हरक ने कहा कि यदि उन्हें जवाब देना ही होता, तो वो दिलीप के दिवंगत पिता को देते, जिनका वो बहुत सम्मान करते थे.
इसके अलावा हरक सिंह रावत ने पुराने राजनीतिक दिनों को भी याद किया. उनका कहना था कि उन्होंने लैंसडाउन क्षेत्र से दलीप रावत और उनके पिता को चुनाव में दो-दो बार हराया था, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार के साथ हमेशा से ही सम्मान का रिश्ता रहा.
हरक रावत ने साल 2002 का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार सैंडी खाल से गूंठ गड़ा के पास पहुंचे थे, तब दलीप रावत के पिता राजनीतिक मतभेद भुलाकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे. उन्होंने कहा कि उनके पिता एक सज्जन और सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए वो उनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहना चाहेंगे.
'मेरे पास सबकी जन्मकुंडली, लेकिन मैं मर्यादा में हूं': हरक सिंह रावत ने दलीप रावत की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उन्हें उनसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी उनसे इसलिए डरते हैं. क्योंकि, उनके पास कई लोगों की जन्मकुंडली और अंदरूनी राज हैं. हरक ने कहा कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं और हर बात पर सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करते.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि उन्होंने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया होता, तो विरोधियों को काफी परेशानी हो सकती थी. हरक ने स्पष्ट किया कि उनकी किसी से व्यक्तिगत या पारिवारिक दुश्मनी नहीं है. उनकी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और सत्ता में बैठे लोग जहां भी गलत काम करेंगे, वो जनता के हितों के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे.
ये भी पढ़ें-