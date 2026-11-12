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बीजेपी विधायक दलीप रावत ने घेरा तो हरक रावत बोले- 'मैं मर्यादा में हूं, मेरे पास सबकी जन्मकुंडली'

बीजेपी विधायक महंत दलीप रावत और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )