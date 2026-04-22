ETV Bharat / state

बागपत: पेंशन की गुहार लगाने आई बुजुर्ग महिला को मटरू ने किया लहूलुहान, प्रशासन के लिए 'लंगूर' बना गले की फांस

बागपत कलेक्ट्रेट में मटरू लंगूर कर रहा है लोगों पर हमला, प्रशासन की चुप्पी पर उठने लगे हैं सवाल.

प्रशासन के लिए लंगूर बना गले की फांस
प्रशासन के लिए लंगूर बना गले की फांस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: जिस लंगूर के कंधों पर कलेक्ट्रेट को बंदरों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी थी, वही, आज प्रशासन के गले की फांस बन चुका है. 'मटरू' नाम का यह लंगूर अब मनोरंजन का पात्र नहीं, बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, पेंशन की गुहार लगाने आई एक बुजुर्ग महिला को लहूलुहान करने से, पुलिस की वर्दी को चुनौती देने तक, मटरू ने बागपत कलेक्ट्रेट में अराजकता का ऐसा नंगा नाच किया कि अब प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

डीएम की कुर्सी से सियासी गलियारों तक सुर्खियां बटोरने वाला 'मटरू' अब बागपत कलेक्ट्रेट के लिए 'बदनुमा दाग' बन चुका है. बुधवार को कलक्ट्रेट में अपनी पेंशन के लिए धरना पर बैठे 'सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन' के प्रदर्शनकारियों को मटरू ने हमला कर लहूलुहान कर दिया, लंगूर अचानक प्रदर्शनकारियों के बीच कूदा और सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्यकर्मी राजेंद्री पर झपट पड़ा, महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मटरू ने उनके हाथ को बुरी तरह दांतों से काट लिया.


बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी एक पूर्व स्वास्थ्यकर्मी, जो तंत्र से लड़ने आई थी, उसे लंगूर के आतंक ने अस्पताल पहुंचा दिया, मटरू की बेलगाम हरकतों का शिकार केवल आम जनता ही नहीं है, बल्कि कानून के रखवाले भी बन रहे हैं, मौके पर तैनात दारोगा चंद्रभान सिंह के सिर और कंधे पर चढ़कर मटरू ने पुलिसिया रसूख की भी हवा निकाल दी, इसके बाद वह कभी कोतवाल की सरकारी गाड़ी तो कभी आलाधिकारियों के वाहनों पर उछल-कूद करता रहा.


यह वही मटरू है जो महज छह दिन पहले किसान दिवस' के दौरान जिलाधिकारी डीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाकर बैठ था, उस घटना ने न केवल प्रशासनिक सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की तीखी टिप्पणी के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था.

सवाल यह है कि जिस लंगूर को सुरक्षा के लिए पालतू बनाया गया, वह अब आदमखोर प्रवृत्ति क्यों दिखा रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? जब कलक्ट्रेट में भगदड़ मची और कर्मचारियों ने लाठी-डंडे लेकर मटरू को दौड़ाया, तब कहीं जाकर वह पेड़ पर चढ़ा, लेकिन यह समाधान नहीं है.

विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक मटरू का निर्बाध विचरण अब मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहराता खतरा है. इंटरनेट मीडिया पर रील और सुर्खियां बटोरने वाला यह लंगूर अब बागपत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक 'बदनुमा दाग' साबित हो रहा है.

ये भी पढ़ें: बागपत की शूटर दादी प्रकाशी तोमर की हालत फिर बिगड़ी; बड़ौत के आनंद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

ये भी पढ़ें: बागपत में शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में लगी आग, बुलंदशहर में आतिशबाजी से खाक हुई कार

TAGGED:

BAGHPAT NEWS
LANGUR ATTACK BAGHPAT COLLECTORATE
MATRU LANGUR INJURES WOMAN
FEAR OF MONKEYS AT BAGHPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.