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JTET क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटी भोजपुरी, मगही और अंगिका, राजद की मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने की मांग

रांची: लंबे अंतराल के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 आयोजित किए जाने के सरकार के निर्णय के साथ ही भाषा विवाद फिर से जोर पकड़ने लगा है.

सरकार द्वारा JTET नियमावली में संशोधन को स्वीकार लिए जाने की परिस्थिति में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर किया गया.सरकार के इस फैसले का सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने गलत करार किया है.

झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि पलामू, गढ़वा में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं. वहीं कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जैसे जिलों में मगही बोलने वालों और गोड्डा सहित संथाल के कई जिलों में अंगिका बोलने वालों की संख्या काफी है. ऐसे में सरकार द्वारा जेटेट परीक्षा के क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर करना ठीक नहीं है. इससे उन युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा जो इन विषयों के साथ जेटेट परीक्षा देकर राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं.

राजद नेता का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लें- कैलाश यादव

राज्य को फिर एक बार भाषाई विवाद में धकेलने वाला फैसला बताते हुए कैलाश यादव ने कहा कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा सहित संथाल के अलग अलग जिलों में बहुतायत में इन तीन क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई न कोई भाषा बोली जाती है. ऐसे में इन भाषाओं को JTET परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर रखने का नुकसान उन युवाओं को उठाना पड़ सकता है जो राज्य के विद्यालयों में शिक्षक बनकर यहां के बच्चों का भविष्य संभालना चाहते है.