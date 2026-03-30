ETV Bharat / state

पलामू के साथ सौतेला व्यवहार, युवाओं को नागपुरी और कुडुख में देनी होगी परीक्षा, जलाई गई अधिसूचना की प्रति

पलामूः जिला पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में एक बार फिर से भाषा का विवाद शुरू हो गया है. झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए पलामू और गढ़वा के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख (उरांव) का चयन किया है. 2025 में भी इन्हीं दोनों भाषाओं का चयन किया गया था. 2025 में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था और राज्य सरकार से स्थानीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही और हिंदी जैसी भाषाओं का चयन करने का आग्रह किया गया था.

आज सरकार ने एक बार फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लोकल भाषाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें नागपुरी और कुडुख (उरांव) को पलामू, गढ़वा और लातेहार इलाकों के लिए पसंदीदा भाषा बताया गया है. भोजपुरी और मगही पलामू इलाके में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं.

विधायक, छात्र नेता और भाजपा जिला अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

पलामू में नौ, गढ़वा में सात और लातेहार में 45 प्रतिशत आदिवासी

दरअसल 2011 की जनसंख्या के अनुसार पलामू की 19.36 लाख आबादी है. जिसमें मात्र 9.34 प्रतिशत की आदिवासी आबादी है, जबकि गढ़वा में सात प्रतिशत के करीब आदिवासी हैं. सिर्फ लातेहार में 45 प्रतिशत के करीब आदिवासी आबादी है. पलामू प्रमंडल की सीमा उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सटी हुई है. भोजपुरी और मगही का सबसे अधिक यहां पर प्रभाव रहा है. पलामू प्रमंडल की एक स्थानीय भाषा है जिसे पलमुआ भाषा भी कहा जाता है. पलमुआ भाषा भी अधिसूचित है. 2023 में हुई जेटेट की परीक्षा में स्थानीय भाषा के रूप में भोजपुरी अधिसूचित थी.