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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए लेन सिस्टम शुरू, 10 दिन में 1200 वाहनों का किया चालान

वसूला जुर्माना: उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे पर लेन सिस्टम शुरू करने का कारण दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है. एक्सप्रेस वे पर लेन ड्राइव सिस्टम का उल्लंघन कर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. एक्सप्रेस वे पर लेन ड्राइव सिस्टम को लेकर गत 16 मार्च से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत 784 वाहनों पर अवैध पार्किंग, 413 वाहन चालकों के खिलाफ लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में 1197 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 लाख 62 हजार 900 रुपए वसूले गए हैं.

वाहन चालकों को कर रहे जागरूक: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर लेन सिस्टम शुरू होने के बाद वाहन चालकों को अपनी लेन में निर्धारित स्पीड लिमिट के अंदर चलना अनिवार्य किया गया है. वहीं छोटे, मध्यम और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग लेन तय की गई है. उन्होंने बताया कि लेन ड्राइव सिस्टम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कैमरे के माध्यम से कर ई-लान की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की टीमें एक्सप्रेस वे पर लगातार गश्त कर वाहन चालकों को लेन सिस्टम के पालन के लिए जागरूक कर रही हैं.

अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए अलवर पु​लिस ने लेन ड्राइव सिस्टम शुरू कर वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ाई है. पिछले 10 दिनों में पुलिस ने अलवर–दौसा के बीच एक्सप्रेस वे पर करीब 1200 वाहनों का चालान कर 3 लाख 62 हजार रुपए से ज्यादा की पेनल्टी वसूली है. वहीं लेन ड्राइव सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी अप्रैल माह से एक्सप्रेस वे पर कैमरों से वाहनों की निगरानी की जाएगी. इस दौरान एक्सप्रेस वे पर निर्धारित लेन और गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई की जाएगी.

एक्सप्रेस वे पर अवैध पार्किंग करने वालों पर होगी कार्रवाई (ETV Bharat Alwar)

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सड़क सुरक्षा नियम तोड़ने पर ऑनलाइन चालान: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर आगामी अप्रैल में ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था की लागू की जाएगी. उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे पर लगे कैमरों से मॉनिटरिंग कर नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी. इसके बाद संबंधित वाहन मालिकों को ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा. एसपी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर भारी वाहन अपनी लेने में नहीं चलना, ओवर टेकिंग नियमों की पालना नहीं करना व लेन ड्राइव सिस्टम की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अपनी लेन में चलना ​अनिवार्य (ETV Bharat Alwar)

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'ओवर स्पीडिंग ने ली कई लोगों की जान': दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर वाहनों की ओवर स्पीडिंग ने कई लोगों की जान ले ली. वर्ष 2025 में ओवर स्पीड व सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने से अनेक वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इनमें 17 दिसंबर 2025 की देर रात को रैणी थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 131.5 के पास दिल्ली से जयपुर जा रही पिकअप अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में सवार तीन लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं 16 नवंबर, 2025 को चैनल नंबर 107 नैनापुर के पास चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी जिसमें कई लोग घायल हो गए.

एक्सप्रेस वे पर लगे कैमरे (ETV Bharat Alwar)

पूर्व विधायक की पत्नी की दुर्घटना में मौत: इसी तरह 25 नवंबर, 2025 को पिनान थाना क्षेत्र में इंटरचेंज की पुलिया पर अहमदाबाद से दिल्ली जा रही बस ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में 31 यात्री घायल हुए और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसी तरह 12 अगस्त, 2025 को राजगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी, जिसमें चार पुलिसकर्मियों सहित 8 लोग घायल हो गए. इसके अलावा रैणी थाना क्षेत्र में जयपुर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस चालक को नींद की झपकी आने से कंटेनर से जा टकराई, जिसमें दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. इसके अलावा पूर्व विधायक मानवेन्द्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की एक्सप्रेस वे पर हुई कार दुर्घटना में मौत हो गई.

एक्सप्रेस वे पर यह है लेन सिस्टम: एसपी चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर बांये से पहली लेन भारी वाहनों के लिए, बांये से दूसरी लेन मध्यम भारी वाहनों के लिए, बांये से तीसरी लेन हल्के वाहन तथा बांये से चौथी लेन ओवरटेक, एंबुलेंस व पुलिस वाहनों के लिए है. उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस वे पर वाहनों के लिए प्रथम लेन की अधिकतम गति सीमा 80, दूसरी लेन की गति सीमा 100, तीसरी व चौथी लेन की गति सीमा 120 किमी/घंटा तय की गई.