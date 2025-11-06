ETV Bharat / state

कमिश्नरेट में हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग, नियम तोड़े तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, मोबाइल पर आएगा चालान

स्पेशल कमिश्नर पुलिस (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर तक हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम सितंबर से लागू किया गया है. इसके बाद जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू की तरफ भी यह व्यवस्था लागू की गई है. जयपुर कमिश्नरेट के क्षेत्र में हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है. बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लेन ड्राइविंग सिस्टम का फार्मूला यह है कि भारी वाहन तीसरी लाइन में चलेंगे. ओवरटेक करते समय जरूरत पड़ने पर भारी वाहन दूसरी लाइन में आ सकते हैं, लेकिन ओवरटेक करने के बाद उन्हें फिर से तीसरी लाइन में ही चलना होगा. बस, ट्रक और ट्रोला जैसे भारी वाहन पहली कतार में नहीं जाएंगे. पहली कतार में आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां और हल्के वाहन को ही चलने की अनुमति होगी.

जयपुर: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर चंदवाजी से शाहजहांपुर के बीच लागू किया गया लेन ड्राइविंग सिस्टम अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में भी हाईवे पर लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है. अजमेर दिल्ली हाईवे पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके साथ ही जहां भी लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जाएगा. वहां आईटीएमएस कैमरों के जरिए निगरानी होगी. इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोककर चालान की कार्रवाई करने की पुरानी व्यवस्था से निजात मिलेगी. नियम तोड़ने वाले वाहन के चालक के पास मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाएगा.

चल और स्थिर कैमरों से होगी निगरानी: उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से आईटीएमएस कैमरे लगाए जा चुके हैं. इनका उपयोग भी रेगुलेशन और इन्फोर्समेन्ट के लिए शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद जो पुलिस की टीमें लग रही हैं. उनका काम केवल मॉनिटरिंग का ही होगा. यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर आईटीएमएस कैमरे विवरण दर्ज करेंगे. इसके साथ ही चार चल कैमरों की भी मांग की है. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से अनुमति मांगी है. अनुमति मिलने पर चार वाहनों पर यह कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि इन वाहनों को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर खड़ा किया जा सके.

शिकायतों पर भी लगेगा अंकुश: इस व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मानवीय दखल नहीं है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर किसी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा. इससे कई शिकायतें अपने आप ही कम हो जाएंगी. कई बार वाहन सवार पुलिसकर्मियों पर बदतमीजी करने या रुपए लेने के आरोप लगाते हैं. अचानक गाड़ी रोकने से हादसे की भी संभावना रहती है. इन सभी समस्याओं का इससे अपने आप ही समाधान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की जानकारी सीधे वाहन चालक के मोबाइल पर भेजी जाएगी. उसके बाद चालान की कार्रवाई होती है. कोई भी व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी से खुद चालान जमा करवा सकता है. इसके साथ ही ईमित्र के जरिए भी चालान का भुगतान कर सकता है.

हादसों पर लगेगी लगाम: इस प्रक्रिया को अन्य क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. इससे पुलिस स्टाफ को केवल रेगुलेशन का ही काम करना पड़ेगा. इन्फोर्समेंट की व्यवस्था पूरी तरह से कैमरा आधारित होगी. उन्होंने बताया कि जहां भी लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है. वहां पहले की तुलना में सड़क हादसों की घटनाओं में कमी आई है. हादसे में जान गंवाने वाले और घायलों की संख्या भी कम हुई है. उन्होंने बताया कि जहां लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया है. उन क्षेत्रों में दो महीने में अभी तक दस करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं. यह एक बड़ी राशि है. इसमें लेन ड्राइविंग के उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने और नो पार्किंग में वाहन खड़े करने के चालान भी शामिल हैं. इनमें से किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, शुरुआती दौर में समझाइश भी की गई थी.

पुलिस सख्ती करेगी तो संभलकर चलेंगे लोग: राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस की मॉनिटरिंग का लोगों को आभास रहेगा तो खुद भी संभलकर चलेंगे. अगर वाहन चालक अनुशासन में चलेंगे तो भी हादसे कम होंगे. उन्होंने बताया, जयपुर में फिलहाल सिक्स लेन हाईवे पर ही लेन ड्राइविंग सिस्टम को लागू करने की योजना है. अजमेर से दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे का कुछ हिस्सा जयपुर कमिश्नरेट से गुजरता है. वहीं पर लेन ड्राइविंग सिस्टम को लागू किया जाएगा.