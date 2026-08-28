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बारिश से सेलखोला और रोयाणा में भूस्खलन, दहशत में ग्रामीण, कई परिवारों पर मंडरा रहा खतरा

बारिश से सेलखोला और रोयाणा में भूस्खलन ( ETV Bharat )