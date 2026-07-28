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मूसलाधार बारिश से राजधानी बेहाल, मसूरी रोड और मालदेवता में भूस्खलन, आपदा जैसे हालात

सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राजधानी देहरादून के दो प्रमुख संपर्क मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं.

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मूसलाधार बारिश से राजधानी बेहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 4:18 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर बीते साल की आपदा जैसे हालात बन गए हैं. मसूरी-देहरादून मार्ग और मालदेवता रोड पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हो गया है, जिस वजह से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राजधानी देहरादून के दो प्रमुख संपर्क मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. मसूरी-देहरादून मार्ग पर पावर हाउस से आगे हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया.

मसूरी-देहरादून मार्ग पर भूस्खलन से बढ़ी मुश्किल: वहीं, मालदेवता क्षेत्र में पुल से आगे सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें आने से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इस मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हो गया है. लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी-देहरादून मार्ग पर हुए भूस्खलन ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई: पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे. मसूरी आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

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देहरादून-मसूरी रोड का हाल. (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें मौके पर पहुंच गईं. राहत एवं बचाव कार्य के तहत जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर जमा मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से रुक-रुक कर छोटे पत्थर और मलबा गिरता रहा, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ. अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होते ही मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है.

पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे: उधर, देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भी भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे. इससे सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई. यह मार्ग स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

सड़क पर मलबा आने के कारण वाहनों को सावधानीपूर्वक निकाला जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर यातायात आंशिक रूप से बाधित है. सूचना मिलने पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मालदेवता मार्ग पर भी पहुंचीं और मलबा हटाने का कार्य शुरू कराया. सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से का भी निरीक्षण किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार पहले सड़क से मलबा हटाकर यातायात सामान्य करने की प्राथमिकता है, जबकि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य मौसम अनुकूल होने पर कराया जाएगा. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन की आशंका: अधिकारियों ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन की आशंका बनी रहती है, इसलिए लोग अनावश्यक यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही घर से निकलें. साथ ही संवेदनशील इलाकों में वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग पहले ही देहरादून सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर चुका है. ऐसे में प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बारिश के इस दौर ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा जोखिम भरी हो सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन व संबंधित विभागों की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें. मौसम सामान्य होने और मलबा पूरी तरह हटने के बाद ही प्रभावित मार्गों पर यातायात को पूरी तरह बहाल किया जाएगा.

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Last Updated : July 28, 2026 at 4:18 PM IST

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