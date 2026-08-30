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मसूरी में भारी बारिश से दरकी पहाड़ी, कई मकानों पर मंडराया खतरा, दहशत में लोग

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर पानी वाले बैंड को सुर्खियों में ला दिया है. बीती देर रात से जारी बारिश के बीच यहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया. मलबा नीचे की ओर आ गिरा और इसके साथ ही पहाड़ी के ऊपर बने मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा है.पानी वाले बैंड से सामने आई ताजा तस्वीरें इलाके की संवेदनशीलता को साफ तौर पर बयां कर रही हैं. जिस पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है, उसके ऊपरी हिस्से में मकान बने हुए हैं. ऐसे में अगर बारिश इसी तरह जारी रही और पहाड़ी का कमजोर हिस्सा और खिसका तो स्थिति गंभीर हो सकती है.

भारी बारिश से बढ़ा खतरा: पानी वाला बैंड लंबे समय से भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है. पिछले कुछ समय में यहां सड़क धंसने और पहाड़ी से मलबा आने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं. हाल में भी भूस्खलन के कारण मसूरी-देहरादून मार्ग पर यातायात बाधित हुआ था और सड़क के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा था. अब एक बार फिर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसकने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान यहां पहाड़ का मलबा और पानी लगातार नीचे की ओर आता है, जिससे सड़क के साथ-साथ आसपास बने भवनों को भी खतरा बना रहता है.