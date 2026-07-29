अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग पर लैंडस्लाइड का खतरा, 48 घंटे के लिए आवागमन बंद
दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने लोगों से प्रतिबंधित मार्ग का उपयोग न करने और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 5:39 PM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है. भारी बारिश की वजह से अरनपुर-जगरगुंडा घाटी मार्ग पर भू-स्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर अगले 48 घंटे और बारिश होने तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है.
लैंडस्लाइड का खतरा
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई 2026 की रात अरनपुर-जगरगुंडा घाटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ था. करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को अस्थायी रूप से बहाल कर यातायात योग्य बनाया गया. हालांकि, तहसीलदार बचेली और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एसडीओ ने मौके का निरीक्षण करने पर पाया कि पहाड़ी से अब भी पानी के साथ लगातार मिट्टी का रिसाव हो रहा है, जिससे किसी भी समय दोबारा भू-स्खलन होने की आशंका बनी हुई है.
अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घाटी के अन्य हिस्सों में भी पेड़ गिरने, लैंडस्लाइड और तेज बहाव के कारण सड़क के किनारे का हिस्सा पूरी तरह कमजोर और क्षतिग्रस्त हो चुका है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने मार्ग को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है.
विशेष निगरानी टीम का गठन
दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि संभावित आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है. यातायात विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. नदी-नालों के संवेदनशील स्थानों पर गोताखोरों और बचाव दलों को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
लोगों से अपील
दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जिलेवासियों से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं और कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. उन्होंने लोगों से बिना आवश्यक कारण घरों से बाहर नहीं निकलने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
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