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अब कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा, लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से गई थी 10 लोगों की जान

अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के इनर अखाड़ा बाजार पर अब लोगों को जल्द भूस्खलन से राहत मिलने वाली है. यहां पर बीते साल हुए भूस्खलन से जहां कई मकान दब गए थे. वहीं, 10 लोगों की भी भूस्खलन के कारण जान चली गई थी. ऐसे में अब यहां पर सुरक्षा दीवार के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही यहां पर भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार सहित अन्य मुद्दों पर भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. बीते साल इनर अखाड़ा बाजार के भूस्खलन ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. ऐसे में इस हादसे के एक साल बाद अब जाकर प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की उम्मीद जगी है.

इनर अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा