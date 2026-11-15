अब कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा, लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से गई थी 10 लोगों की जान
हादसे के बाद इनर अखाड़ा बाजार में बारिश होते ही सहम जाते थे लोग. सरकार ने 4.60 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 12:59 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के इनर अखाड़ा बाजार पर अब लोगों को जल्द भूस्खलन से राहत मिलने वाली है. यहां पर बीते साल हुए भूस्खलन से जहां कई मकान दब गए थे. वहीं, 10 लोगों की भी भूस्खलन के कारण जान चली गई थी. ऐसे में अब यहां पर सुरक्षा दीवार के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही यहां पर भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार सहित अन्य मुद्दों पर भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. बीते साल इनर अखाड़ा बाजार के भूस्खलन ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. ऐसे में इस हादसे के एक साल बाद अब जाकर प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की उम्मीद जगी है.
इनर अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा
जलशक्ति विभाग की ओर से तैयार किए गए 4.6 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन को सरकार की अंतिम मंजूरी मिल गई है. अब बायोइंजीनियरिंग तकनीक से खतरनाक ढलान को स्थिर किया जाएगा. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के तहत यहां भूस्खलन संभावित क्षेत्र को स्थिर करने का काम किया जाएगा.
मलबे में दबने से गई थी 10 लोगों की जान
साल 2025 में हुए भूस्खलन के कारण यहां तीन-चार घर चपेट में आए थे. इससे 10 लोगों की दबकर मौत हो गई. इसके बाद विभाग ने सुरक्षा कार्यों के लिए कदम उठाए लेकिन अब एक साला बाद लोगों में सुरक्षित होने की उम्मीद जगी है. जल शक्ति विभाग ने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पहले 8.5 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेजा था. लेकिन, बजट की कमी के चलते इसे वापस कर दिया गया था. सरकार ने विभाग से संशोधित प्राक्कलन मांगा था.
इनर अखाड़ा बाजार में सुरक्षा कार्य के लिए भेजे एस्टीमेट को स्वीकृति मिल चुकी है. कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसका कार्य शुरू किया जा सकेगा. इससे इनर अखाड़ा बाजार के लोगों को सुरक्षा मिल सकेगी. -अंकित विष्ट, सहायक अभियंता, जलशक्ति विभाग, कुल्लू
सरकार ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
इसके बाद विभाग ने 4.6 करोड़ रुपये का नया प्राक्कलन तैयार कर भेजा. इसे परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) और तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी.लेकिन राज्य कार्यकारी समिति(एसईसी) की स्वीकृति लंबित थी. बीते माह एसईसी से भी मंजूरी मिलने के बाद अब सुरक्षा कार्य शुरू होने की उम्मीद जगी है. इसके तहत भूस्खलन संभावित ढलान को स्थिर करने के लिए बायोइंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
बायो इंजीनियरिंग तकनीक से सुरक्षित की जाएगी ढलान
गौर रहे कि, इनर अखाड़ा बाजार में मठ की तरफ से फरवरी 2024 में भूस्खलन शुरू हुआ था. समय रहते प्रभावी सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने के कारण तीन और चार सितंबर 2025 को यहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ. इसकी चपेट में तीन से अधिक घर आ गए थे और 10 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद से ही जल शक्ति विभाग क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एस्टीमेट तैयार कर सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में जुटा था. अब अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की उम्मीद बढ़ गई है.
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