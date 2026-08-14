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मानसून का कहर! NH-205 पर भारी लैंडस्लाइड में बाल-बाल बची HRTC बस, सुबाथू में भरभराकर गिरा मकान, पेड़ गिरने से युवक की मौत

बता दें कि, जिस समय मौके पर लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान भारी संख्या में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला. हालांकि लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ाया. मौके पर पुलिस जवानों और फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी के लोगों ने ट्रैफिक को खोलने का प्रयास किया और मलबे को हटाया.

सोलन/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने के भी जगह-जगह से मामले सामने आ रहे हैं. मानसून सीजन में भारी बारिश और जगह-जगह भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं. गुरुवार रात भी NH- 205 बिलासपुर सोलन सीमा पर भराड़ीघाट नलाग के बीच भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में आने से सवारियों से भरी एचआरटीसी की बस बाल-बाल बच गई. जिस समय लैंडसाइड हुआ, उस समय मौके पर भारी मात्रा में ट्रैफिक सड़क पर चल रहा था, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

सुबाथू में गिरा एक पुराना मकान

इस रोड पर फोरलेन का कार्य चल रहा है और फोरलेन की बेतरतीब कटिंग के चलते लगातार भूस्खलन के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं. कुछ दिनों पहले भी NH- 205 पर फोरलेन की कटिंग के दौरान एक बड़ा पत्थर एक गाड़ी पर आ गिरा था. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. वहीं, दो लोग घायल हो गए थे. इसी के साथ सोलन जिला के सुबाथू क्षेत्र में एक पुराना घर गिर गया, हालांकि उसे पहले ही प्रशासन ने खाली करवा दिया था.

NH-205 पर भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि, "बारिश के चलते लगातार जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने के मामले सामने आ रहे हैं. गुरुवार रात NH- 205 पर भी लैंडस्लाइड हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, सोलन के सुबाथू में एक कच्चा पुराना मकान गिरा है हालांकि प्रशासन ने इसे पहले ही खाली करवा दिया था जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. प्रशासन बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड़ पर है."

बंजार पेड़ की चपेट में आने से युवक की मौत

वहीं, जिला कुल्लू के बंजार थाना क्षेत्र के सोझा नाला के पास पहाड़ी से अचानक तोष, रई का पेड़ गिरने से 33 वर्षीय युवक राकेश कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका भाई मंगल चंद घायल हो गया. घायल मंगल चंद ने पुलिस को बताया कि, वह 9 अगस्त को अपने भाई के साथ घियागी ससुराल गया था. दोनों भाई निजी कार्य से घियागी बाजार की ओर जा रहे थे, लेकिन सोझा नाला के पास पहाड़ी से अचानक पेड़ गिर गया और राकेश पेड़ की चपेट में आ गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने राकेश को पेड़ के नीचे से निकालकर निजी वाहन से बंजार अस्पताल पहुंचाया. रास्ते में भेयोट मोड़ के पास 108 एंबुलेंस मिलने पर उसे उसमें शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "पुलिस ने शव का निरीक्षण किया, जिसमें निचले पेट, निजी अंगों के पास चोट और दोनों पैरों पर खरोंच के निशान मिले. मेडिकल जांच के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. घायल मंगल चंद का एक्स-रे करवाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है."

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