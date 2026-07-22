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घटीगढ़ में भूस्खलन से मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग बंद, सैंज में SDRF के 12 जवान तैनात, कुल्लू जिला में 9 सड़कों पर आवाजाही हुई बंद

कुल्लू जिला में 9 सड़कों पर आवाजाही हुई बंद ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते दो दिनों से मौसम खराब चल रहा है. ऐसे में सड़कों पर भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में तीन, मनाली उपमंडल में एक और निरमंड उप मंडल में पांच सड़कें भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है. ऐसे में प्रशासन द्वारा उन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा मणिकर्ण घाटी में भी मणिकर्ण-बरशेनी सड़क भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है. भूस्खलन से मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग बंद जानकारी के अनुसार मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास भूस्खलन होने से यातायात ठप है. यहां बार-बार भूस्खलन हो रहा है. बुधवार सुबह भिन्नपहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरीं. जिस कारण मार्ग को काफी क्षति पहुंची है. जिससे यह सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है. ऐसे में स्थानीय लोग और पर्यटक यहां पैदल ही जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं. बता दें कि बीते दिन भी पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण कई लोग यहां से आगे जाने के बजाए वापस लौट गए. बार-बार पहाड़ी से मलबा और चट्टानें गिरने के कारण विभाग भी यहां बहाली का कार्य शुरू नहीं कर पा रहा है. ऐसे में विभाग मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहा है. कुल्लू जिला में 9 सड़कों पर आवाजाही हुई बंद (ETV Bharat)