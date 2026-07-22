घटीगढ़ में भूस्खलन से मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग बंद, सैंज में SDRF के 12 जवान तैनात, कुल्लू जिला में 9 सड़कों पर आवाजाही हुई बंद
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है. कुल्लू जिले में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बाधित हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:15 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते दो दिनों से मौसम खराब चल रहा है. ऐसे में सड़कों पर भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में तीन, मनाली उपमंडल में एक और निरमंड उप मंडल में पांच सड़कें भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है. ऐसे में प्रशासन द्वारा उन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा मणिकर्ण घाटी में भी मणिकर्ण-बरशेनी सड़क भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है.
भूस्खलन से मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग बंद
जानकारी के अनुसार मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास भूस्खलन होने से यातायात ठप है. यहां बार-बार भूस्खलन हो रहा है. बुधवार सुबह भिन्नपहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरीं. जिस कारण मार्ग को काफी क्षति पहुंची है. जिससे यह सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है. ऐसे में स्थानीय लोग और पर्यटक यहां पैदल ही जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं.
बता दें कि बीते दिन भी पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण कई लोग यहां से आगे जाने के बजाए वापस लौट गए. बार-बार पहाड़ी से मलबा और चट्टानें गिरने के कारण विभाग भी यहां बहाली का कार्य शुरू नहीं कर पा रहा है. ऐसे में विभाग मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहा है.
सैंज में एसडीआरएफ जवानों की हुई तैनाती
वहीं, बरसात के मौसम को देखते हुए उपमंडल बंजार की सैंज घाटी में प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली हैं. ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें. इसके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के 12 जवान घाटी में तैनात कर दिए गए हैं. इनके अलावा स्थानीय पुलिस, होमगार्ड और अन्य आपदा प्रबंधन टीमें भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया जा सके. प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए हैं.
किसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने बताया, "प्रशासन द्वारा सभी जगह पर मशीनरी तैनात की गई है और सड़कों की बहाली का कार्य किया जा रहा है. घाटी में बिजली व्यवस्था भी सभी जगह पर सुचारू रूप से चल रही है और एसडीआरएफ के जवान भी ज्यादा जगह तैनात किए गए हैं".
जिला कुल्लू में 9 सड़कों पर आवाजाही बंद
भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से जिला कुल्लू में 9 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में 3, मनाली उपमंडल में 1 और निरमंड उपमंडल में 5 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद है. प्रशासन इन सड़कों को खोलने के कार्य में जुटा है.
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