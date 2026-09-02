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टिहरी के बौराड़ी सेक्टर-8 डी में भूस्खलन, कई मकान खतरे की जद में, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

टिहरी गढ़वाल: पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. नई टिहरी के बौराड़ी सेक्टर-8 डी में बुधवार सुबह एक मकान के समीप अचानक बड़ा भूस्खलन होने से आसपास के कई मकान खतरे की जद में आ गए. भूस्खलन की घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

टिहरी के बौराड़ी सेक्टर-8 डी में भूस्खलन: घटना की सूचना मिलने के बाद राजस्व निरीक्षक मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते भूस्खलन प्रभावित स्थान पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए, तो ऊपर स्थित मकानों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है.

मकान मालिक ने तत्काल कार्रवाई की मांग की: मकान मालिक तोता राम भट्ट ने प्रशासन से मांग की है कि-

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द सुरक्षा और निर्माण कार्य कराया जाए. समय रहते सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो ऊपर बने मकानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है. हमने प्रशासन से संभावित जनहानि को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

-तोता राम भट्ट, मकान मालिक-

लोग बड़े हादसे की आशंका से डरे: वहीं, लगातार बारिश को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों की निगरानी बढ़ाने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा कार्य तत्काल शुरू करने की मांग की है. पीड़ितों का कहना है कि टिहरी जिले का आपदा प्रबंधन विभाग केवल एस्टीमेट बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि आपदा प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करे, ताकि उन्हें समय रहते राहत मिल सके और किसी बड़ी घटना को टाला जा सके.