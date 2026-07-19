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मसूरी-देहरादून मार्ग पर दो स्थानों पर भूस्खलन, मलबा और पत्थर से यातायात रहा बाधित

सड़क पर आया मलबा ( फोटो- Local Resident )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब अपना असर दिखाने लगी है. रविवार को मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी पावर हाउस और मैगी प्वाइंट के पास भूस्खलन हो गया. जिससे सड़क पर पत्थर और मलबा आ गया. इसकी वजह से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया. हालांकि, समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया और मार्ग को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया गया. भूस्खलन की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार छोटे-बड़े पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को कुछ समय तक सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ा. पर्यटन सीजन के बीच इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, ऐसे में सड़क पर अचानक मलबा आने से लोगों की चिंता बढ़ गई. मसूरी-देहरादून मार्ग पर आया मलबा (फोटो- Local Resident) जेसीबी ने मार्ग साफ कर यातायात को किया सामान्य: वहीं, मलबा और पत्थर गिरने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए पत्थरों व मलबे को हटाने का अभियान शुरू किया. विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही समय में मार्ग को साफ कर यातायात सामान्य कर दिया गया.