मसूरी-देहरादून मार्ग पर दो स्थानों पर भूस्खलन, मलबा और पत्थर से यातायात रहा बाधित
मसूरी-देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस और मैगी प्वाइंट के पास सड़क पर आया मलबा, जेसीबी के जरिए मलबा हटाकर आवाजाही की गई बहाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 19, 2026 at 2:48 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब अपना असर दिखाने लगी है. रविवार को मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी पावर हाउस और मैगी प्वाइंट के पास भूस्खलन हो गया. जिससे सड़क पर पत्थर और मलबा आ गया. इसकी वजह से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया. हालांकि, समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया और मार्ग को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया गया.
भूस्खलन की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार छोटे-बड़े पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को कुछ समय तक सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ा. पर्यटन सीजन के बीच इस मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, ऐसे में सड़क पर अचानक मलबा आने से लोगों की चिंता बढ़ गई.
जेसीबी ने मार्ग साफ कर यातायात को किया सामान्य: वहीं, मलबा और पत्थर गिरने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए पत्थरों व मलबे को हटाने का अभियान शुरू किया. विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही समय में मार्ग को साफ कर यातायात सामान्य कर दिया गया.
लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने बताया कि मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पहले से ही जेसीबी मशीनें और कर्मचारी तैनात किए गए हैं. किसी भी स्थान पर भूस्खलन की सूचना मिलने पर तत्काल राहत एवं सफाई कार्य शुरू कर दिया जाता है. ताकि, यातायात ज्यादा समय तक प्रभावित न हो.
पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील: वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है. बीते सालों में मानसून के दौरान हुए भूस्खलनों और सड़क क्षति की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोग भी सतर्क हैं. प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतें एवं अनावश्यक यात्रा से बचें.
उधर, केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर भी पहाड़ी से अचानक बोल्डर और पत्थर गिरने से मार्ग का एक हिस्सा बंद है. लिहाजा, सुरक्षा के लिहाज से घोड़ा, डंडी-कंडी सेवा को अस्थायी रूप से रोका गया है. हालांकि, पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रशासन की निगरानी में जारी है.
लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी निर्माण खंड के कनिष्ठ अभियंता की मानें तो मार्ग को खोलने के लिए 14 श्रमिकों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है. मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.
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