ETV Bharat / state

मंडी में लैंडस्लाइड, सड़क पर अचानक दरका पहाड़, बाल-बाल बची बस में सवार यात्रियों की जान

लैंडस्लाइड के चलते चैलचौक-पंडोह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. सड़क को बहाल करने का कार्य जारी है.

landslide in mandi
मंडी में अचानक हुआ लैंडस्लाइड (VIRAL VIDEO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 1:48 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब चैलचौक–पंडोह सड़क मार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया. पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर गिर पड़े, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड के वक्त कोई वाहन ठीक उसी स्थान पर मौजूद नहीं था, अन्यथा जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मंडी में सड़क पर अचानक दरका पहाड़ (VIRAL VIDEO)

अचानक दरका पहाड़, मच गया हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया. देखते ही देखते मिट्टी और पत्थर सड़क पर आ गिरे और कुछ ही पलों में पूरा मार्ग मलबे से भर गया. अचानक हुई इस घटना से वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों में दहशत फैल गई. कई लोग जान बचाने के लिए सड़क से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए.

चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

इसी दौरान उस मार्ग से गुजर रही एक बस के चालक ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बस रोक दी. चालक की सतर्कता और समय पर लिए गए फैसले से बस में सवार यात्रियों की जान बच गई. यात्रियों ने तुरंत बस से उतरकर सुरक्षित दूरी बना ली. कुछ ही मिनटों बाद जिस जगह बस रुकी थी, वहीं सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे की चपेट में आ गया. यात्रियों और चालक की सूझबूझ की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है.

landslide in mandi
लैंडस्लाइड के चलते चैलचौक-पंडोह सड़क मार्ग बंद (VIRAL VIDEO)

लैंडस्लाइड के चलते चैलचौक-पंडोह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. यह सड़क गोहर, चैलचौक, करसोग और आसपास के ग्रामीण इलाकों को मंडी जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला अहम संपर्क मार्ग है. सड़क बंद होने से आम लोगों के साथ-साथ मालवाहक वाहनों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई यात्री घंटों तक फंसे रहे.

मलबा हटाने का काम जारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार सड़क को पूरी तरह बहाल होने में कम से कम दो से तीन घंटे का समय लग सकता है. हालांकि पहाड़ी की स्थिति और मौसम को देखते हुए इसमें और समय भी लग सकता है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि लोग जोखिम उठाकर मलबे के पास न जाएं.

मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया, "जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. फिलहाल चैलचौक–पंडोह मार्ग को अस्थायी रूप से बंद रखा गया है और सड़क सुरक्षित पाए जाने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा." उपायुक्त ने यात्रियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

स्थानीय लोगों ने जताई चिंता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों में बढ़ी नमी के कारण इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी की जाए और स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: सड़क हादसों में खत्म हुए 789 अनमोल जीवन, शाम 6 से रात 12 बजे तक एक्सीडेंट का सबसे अधिक खतरा

Last Updated : January 24, 2026 at 1:54 PM IST

TAGGED:

CHAIL CHOWK PANDOH ROAD BLOCKED
LANDSLIDE IN HIMACHAL
DC MANDI APOORVA DEVGAN
मंडी में भूस्खलन
LANDSLIDE IN MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.