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बारिश-बर्फबारी के बाद भूस्खलन का कहर! कुल्लू में निर्माणाधीन भवन ढहा, लोगों में दहशत

घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. हालांकि भवन खाली होने के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

KULLU LANDSLIDE
भूस्खलन में निर्माणाधीन भवन ढहा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:31 PM IST

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कुल्लू/मंडी: हिमाचल में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है. पहले बारिश और बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया और अब भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कुल्लू जिले के बंदरोल में एक निर्माणाधीन भवन भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे आसपास के भवनों और एक होटल पर भी खतरा मंडराने लगा है.

बंदरोल में भूस्खलन से मचा हड़कंप

कुल्लू के बंदरोल क्षेत्र में जवाहर नवोदय स्कूल के पास अचानक भूस्खलन की घटना सामने आई. पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक निर्माणाधीन भवन इसकी चपेट में आ गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. हालांकि भवन खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. भूस्खलन के बाद पास के अन्य मकानों और एक होटल को भी जोखिम में माना जा रहा है. एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों ने आसपास के एक भवन को खाली करवा दिया है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो बड़ा हादसा हो सकता है.

मणिकर्ण घाटी में भी बढ़ी मुश्किलें

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बरशैणी क्षेत्र में भी बार-बार भूस्खलन हो रहा है. यहां सड़क पर मलबा गिरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. हाल ही में एक गाड़ी पर अचानक पत्थर गिरने से उसे नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया है.

मौसम खुला, लेकिन खतरा बरकरार

पर्यटन नगरी मनाली में मौसम साफ होने के बाद सैलानियों को अटल टनल के रास्ते लाहौल जाने की अनुमति दी गई है. अटल टनल के रास्ते पर्यटक घूमने भी पहुंचे, लेकिन कई जगह सड़कों पर बर्फ और फिसलन का खतरा बना हुआ है. बीआरओ द्वारा सड़कों पर मिट्टी डालकर हालात संभालने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार बदलते मौसम के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें.

मंडी में दहशत में 20 फरिवार

मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर जागर नाला के पास एक बड़ा डंगा गिर गया. करीब 30 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि उस समय वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था. इस घटना के बाद आसपास के करीब 20 परिवारों में डर का माहौल है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत निरीक्षण कर सुरक्षा उपाय किए जाएं. लोगों का कहना है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले मानसून में हालात और गंभीर हो सकते हैं.

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