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लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक, मालगाड़ी के भी पहिए थमे, रेलवे को करोड़ों का नुकसान

जगदलपुर में रेल यातायात बाधित है. ओडिशा रेलखंड में लैंड स्लाइड के कारण ट्रेन रुट प्रभावित हुआ है.

Landslide halts passenger train
लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
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जगदलपुर : बाढ़ और बारिश ने बस्तर मे ऐसा तांडव मचाया कि रेल यातयात पूरी तरह से बाधित हो गया है. 24 सितंबर से जगदलपुर से चलने वाली सभी 5 यात्री ट्रेनों के परिचालन में ब्रेक लग गया है. यही नहीं मालगाड़ियों के पहिये भी थम चुके हैं.ओडिशा के रायगढ़ा सेक्शन में मल्लीगुड़ा और छत्रिपुट के बीच करीब 3 किलोमीटर के बड़े हिस्से में भूस्खलन हुआ है. बताया जा रहा है कि पूरा पहाड़ रेलवे ट्रैक पर आ गया है. इस घटना के बाद जगदलपुर से जाने वाली विशाखापत्तनम- किरंदूल एक्सप्रेस, नाइट एक्सप्रेस, हीराखंड एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस और राउरकेला एक्सप्रेस का आवागमन बंद हो गया है.

राहत कार्य है जारी

वहीं लैड स्लाइड के कारण राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है. मौके पर खुद डीआरएम अपने अधिकारियों और 700 श्रमिकों के साथ डटे हुए हैं.नए रेल ट्रैक को बड़ी मशीनों की मदद से दोबारा बिछाया जा रहा है. ताकि आवागमन को सुचारू रूप चालू करने का काम जल्द से जल्द किया जा सके. वहीं रेल अधिकारियों के मुताबिक रेल यातायात शुरू होने में दो हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है.

लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को हो रही परेशानी

ऐसे में ट्रेन से बस्तर आने वाले पर्यटक हो या फिर जगदलपुर से सफर करने वाले यात्री. सभी के लिए रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो चुकी है. बस्तर में केवल सड़क मार्ग ही एक साधन बचा हुआ है. ईधर रेल मार्ग बंद होने के कारण मालगाड़ियों का परिवहन भी रुक गया है. जिससे रेल प्रशासन को हर दिन करोड़ों रूपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Landslide halts passenger train
लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों के परिचालन पर लगा ब्रेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेल यात्रियों को हो रही है परेशानी
स्थानीय नागरिक ताहिर शेख का कहना है कि जगदलपुर से प्रतिदिन करीब 3 हजार की संख्या में यात्री हावड़ा, पूरी, विशाखापट्टनम और अन्य क्षेत्रों में यात्रा करते हैं. दशहरे के समय में लोंगो का आवागमन भी तेज हो जाता है.

Railways suffer losses
रेलवे को करोड़ों का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर की 5 महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं. भारी बारिश के कारण सेवा प्रभावित है. जगदलपुर से यदि किसी को कहीं जाना होगा तो केवल सड़क और बस सेवा के माध्यम से ही जा सकेंगे. क्योंकि हवाई मार्ग भी आए दिन प्रभावित होते ही रहती है- तारिक शेख, यात्री

आपको बता दें कि रेल लाइन के लिए बस्तर में काफी लड़ाई लड़ी गई. जिसमें रावघाट रेल लाइन भी शामिल है. रावघाट लाइन चालू रहने से यात्रा कर सकते थे. मेडिकल के लिए हर दिन सैकड़ों यात्री विशाखापट्टनम जाते हैं. बस्तर में बेहतर मेडिकल सुविधा नहीं है. रायपुर के लिए कोई रेल सेवा नहीं है. ऐसे में बस्तर के लोग परेशान हैं.

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