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लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक, मालगाड़ी के भी पहिए थमे, रेलवे को करोड़ों का नुकसान

लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : बाढ़ और बारिश ने बस्तर मे ऐसा तांडव मचाया कि रेल यातयात पूरी तरह से बाधित हो गया है. 24 सितंबर से जगदलपुर से चलने वाली सभी 5 यात्री ट्रेनों के परिचालन में ब्रेक लग गया है. यही नहीं मालगाड़ियों के पहिये भी थम चुके हैं.ओडिशा के रायगढ़ा सेक्शन में मल्लीगुड़ा और छत्रिपुट के बीच करीब 3 किलोमीटर के बड़े हिस्से में भूस्खलन हुआ है. बताया जा रहा है कि पूरा पहाड़ रेलवे ट्रैक पर आ गया है. इस घटना के बाद जगदलपुर से जाने वाली विशाखापत्तनम- किरंदूल एक्सप्रेस, नाइट एक्सप्रेस, हीराखंड एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस और राउरकेला एक्सप्रेस का आवागमन बंद हो गया है.