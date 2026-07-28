हिमाचल में सड़क के नीचे लगातार धंस रही जमीन, NH 154 पर बढ़ा खतरा, भारी वाहनों को किया गया डायवर्ट
हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. जिसके वजह से प्रदेश की कई सड़कें बंद है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:02 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी-जोगिंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-154) पर स्थित संवेदनशील कोटरोपी क्षेत्र में एक बार फिर भू-धंसाव की समस्या सामने आई है. हाल ही में तैयार की गई नई सड़क के नीचे का हिस्सा लगातार धंस रहा है, जिससे मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है और सड़क के किसी भी समय प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने एहतियातन लोगों से सावधानी बरतने और बिना आवश्यकता इस मार्ग पर जोखिम न लेने की अपील की है.
कोटरोपी क्षेत्र में नई सड़क के नीचे की जमीन लगातार खिसक रही है, जिससे सड़क की स्थिरता पर असर पड़ रहा है. पहाड़ी क्षेत्र होने और लगातार वर्षा के चलते भू-धंसाव का दायरा बढ़ने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और मौके पर तकनीकी टीमों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल पधर से वाया डायना पार्क होकर घटासनी मार्ग पर डायवर्ट कर दी है. वहीं, छोटे वाहनों को भी पूरी सावधानी के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए यातायात व्यवस्था में आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बदलाव किए जा सकते हैं.
एसडीएम पधर सुरजीत ठाकुर ने कहा, "कोटरोपी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है और यहां किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना उचित नहीं होगा. वाहन चालकों और यात्रियों से अपील है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है और प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है".
प्रशासन, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर निगरानी कर रही हैं. यदि भू-धंसाव की स्थिति और बढ़ती है तो एनएच-154 पर यातायात को लेकर अतिरिक्त निर्णय लिए जा सकते हैं. ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें.
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा, "प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. लोगों से आग्रह है कि प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें. मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए लोग सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें".
2017 में भूस्खलन में गई थी 46 लोगों की जान
बता दें कि मंडी जिला के कोटरोपी में 13 अगस्त 2017 की आधी रात को हिमाचल के सबसे भीषण भूस्खलन हादसों में से एक हुआ था. लगातार बारिश के बीच पहाड़ी का विशाल हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर आ गिरा, जिससे वहां से गुजर रही दो एचआरटीसी बसें और अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए. चंबा-मनाली रूट की बस में करीब 47 लोग सवार थे और बस पूरी तरह मलबे के नीचे दब गई. कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद इस हादसे में 46 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि कुछ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। यह त्रासदी आज भी हिमाचल के सबसे दर्दनाक सड़क हादसों में गिनी जाती है.
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