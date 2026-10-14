ETV Bharat / state

चमोली के सिमल्ट गांव के भूस्खलन प्रभावितों का दर्द, टेंट में गुजारनी पड़ रही रातें, दहशत में ग्रामीण

चमोली के सिमल्ट गांव के भूस्खलन प्रभावितों का दर्द ( PHOTO-ETV Bharat )

प्रभावित रीना देवी, कमला देवी और विमला देवी समेत अन्य ग्रामीणों के सामने अपने पुश्तैनी घरों को लेकर चिंता बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि टेंट में बिजली नहीं होने से रात के समय काफी परेशानी होती है. ऐसे में लालटेन और मोमबत्ती के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है. इसके अलावा, खेतों के आसपास सूअर और गुलदार जैसे जंगली जानवरों की आवाजाही का खतरा भी बना रहता है. ग्रामीणों को इंतजार है कि आखिर कब तक उन्हें टेंट में रहकर गुजारा करना पड़ेगा.