ETV Bharat / state

अधिग्रहीत जमीन पर फिर मचा घमासान, रैयतों ने खोला मोर्चा, जरेडा का निर्माण रोकने की चेतावनी

यही सवाल अब पूरे विवाद के केंद्र में है. एक तरफ रैयत जमीन पर अपना हक बता रहे हैं, दूसरी तरफ जरेडा के प्रस्तावित टाउनशिप को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात सामने आ रही है. लेकिन जमीन का स्वामित्व, अधिग्रहण का उद्देश्य और उसके बाद जमीन के इस्तेमाल को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं और इसी बीच बीसीसीएल और रैयतों के बीच बातचीत भी हुई.

चंद्रशेखर पाठक का कहना है कि जमीन का अधिग्रहण अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया था, तो उस प्रयोजन के समाप्त हो जाने के बाद जमीन के स्वामित्व और इस्तेमाल का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है. उनका तर्क है कि अगर बीसीसीएल ने जमीन का टाइटल हासिल किया है, तो उसके दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए. और अगर जरेडा को जमीन पर निर्माण करना है, तो उसके पास जमीन के इस्तेमाल का वैध अधिकार किस दस्तावेज के आधार पर है, इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए. पाठक ने यह भी सवाल उठाया कि बीसीसीएल की ओर से जरेडा या जिला प्रशासन को सिर्फ एनओसी दिया गया है या जमीन का बाकायदा टाइटल ट्रांसफर भी किया गया है.

विवाद तब और गहरा गया, जब इसी जमीन पर जरेडा के तहत टाउनशिप निर्माण की तैयारी शुरू हुई. रैयतों का सवाल है कि जब जमीन का अधिग्रहण एमओसीपी के लिए हुआ था और एमओसीपी परियोजना ही शुरू नहीं हुई, तो अब उसी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कैसे किया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर पाठक ने इसी बिंदु को लेकर बीसीसीएल, जरेडा और जिला प्रशासन से कई सवाल पूछे हैं.

इसके साथ ही रैयतों की एक बड़ी शिकायत नियोजन को लेकर भी है. ग्रामीणों का कहना है कि जमीन लेने के समय जिन परिवारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, उन्हें अपेक्षित नियोजन नहीं मिला.यही वजह है कि अब चार दशक बाद यह पुराना जमीन विवाद एक बार फिर सामने आ गया है.

कहानी करीब चार दशक पुरानी है. 1980 से 1990 के बीच 16 मौजा की जमीन का अधिग्रहण एमओसीपी यानी मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए किया गया था. उस वक्त रैयतों से जमीन ली गई और बताया गया कि इस जमीन का इस्तेमाल कोयला परियोजना के लिए होगा. जमीन चली गई, लेकिन समय बीतता गया और जिस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, वह धरातल पर शुरू नहीं हो सकी.रैयतों का दावा है कि अधिग्रहण के बाद बीसीसीएल ने जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं लिया. परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ा और जमीन का वह इस्तेमाल भी नहीं हुआ, जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था.

रैयतों का कहना है कि जमीन का अधिग्रहण जिस उद्देश्य से किया गया था, वह उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ. न जमीन पर बीसीसीएल ने कब्जा लिया, न एमओसीपी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और न ही सभी रैयतों को नियोजन का लाभ मिला. ऐसे में अब सवाल यह है कि जिस जमीन को लेकर दशकों से रैयत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर नया प्रोजेक्ट किस अधिकार के तहत शुरू किया जा रहा है? रैयतों ने अब आंदोलन के साथ काम रोकने तक की चेतावनी दे दी है.

धनबाद: 16 मौजा की जमीन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिस जमीन का अधिग्रहण करीब चार दशक पहले एमओसीपी यानी मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, अब उसी जमीन पर जरेडा के तहत टाउनशिप निर्माण की तैयारी है. लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले ही रैयतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

रैयतों का कहना है कि उन्होंने बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की. अधिकारियों की तरफ से समाधान का भरोसा भी दिया गया. लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक, बातचीत हर बार किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने से पहले ही विफल हो गई. रैयतों को यह भी भरोसा दिया गया था कि डीटी और सीएमडी स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत कराई जाएगी. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बड़े अधिकारियों के बजाय छोटे स्तर के अधिकारियों को भेज दिया गया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई. गोलमारा के रैयत मनोहर सिंह का कहना है कि पहले नियोजन और मुआवजे को लेकर अलग-अलग बातें कही गईं, लेकिन अब कंपनी का रुख बदलता नजर आ रहा है.

रैयतों के साथ बातचीत (Etv Bharat)

रैयतों ने लिया आंदोलन का फैसला

मनोहर सिंह के मुताबिक, ग्रामीण अब सिर्फ बातचीत के भरोसे बैठने के मूड में नहीं हैं. रैयतों ने बैठक कर आंदोलन का फैसला किया है. आंदोलन होगा औरकाम का बहिष्कार होगा. और जरूरत पड़ी तो जमीन पर चल रहे काम को रोकने की कोशिश भी की जाएगी. रैयतों का कहना है कि जमीन से जुड़े विवाद का समाधान किए बिना वहां किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं पूर्व मुखिया मनोज सिंह ने आंदोलन को और व्यापक बनाने की बात कही है. उनका कहना है कि यह सिर्फ कुछ रैयतों का मामला नहीं है, बल्कि 16 मौजा के हजारों लोगों के अधिकार और जमीन से जुड़ा सवाल है. इसलिए अब गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को इस मुद्दे पर जागरूक किया जाएगा.

मनोज सिंह का आरोप है कि ग्रामीणों की जमीन चली गई, लेकिन जमीन देने वाले परिवारों को रोजगार और दूसरी सुविधाओं का वह लाभ नहीं मिला, जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी. उनका सवाल है कि जब परियोजना के लिए जमीन ग्रामीणों से ली गई, तो परियोजना से निकलने वाले रोजगार और दूसरे लाभों में स्थानीय ग्रामीणों की प्राथमिकता क्यों नहीं होनी चाहिए?

ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफ कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं और रोजगार मिल रहे हैं, दूसरी तरफ जिन ग्रामीणों की जमीन पर परियोजनाओं की नींव रखी गई, वहीं ग्रामीण अपने हक के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं. यही नाराजगी अब आंदोलन की वजह बन रही है.

रैयतों के साथ बातचीत (Etv Bharat)

रैयतों की मांग

रैयतों की मांग बिल्कुल साफ है. जमीन वापस करो. उनका कहना है कि जिस उद्देश्य से जमीन ली गई थी, अगर वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ तो जमीन पर उनका दावा फिर से बनता है. वहीं उनका यह भी कहना है कि करीब चालीस साल पहले जिस दर पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, आज उसी दर को आधार बनाकर जमीन और अधिकारों का हिसाब करना न्यायसंगत नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर रैयत बीसीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं.

इस पूरे विवाद में अब तीन पक्ष सीधे तौर पर सवालों के घेरे में हैं. बीसीसीएल,जरेडा और जिला प्रशासन. रैयत जानना चाहते हैं कि आखिर जिस जमीन का अधिग्रहण एमओसीपी के लिए किया गया था, उसका वर्तमान कानूनी और प्रशासनिक स्टेटस क्या है? क्या बीसीसीएल के नाम जमीन का टाइटल पूरी तरह दर्ज है? क्या जरेडा को जमीन का विधिवत हस्तांतरण हुआ है? क्या सिर्फ एनओसी के आधार पर टाउनशिप का निर्माण शुरू किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल. अगर एमओसीपी परियोजना के लिए किया गया अधिग्रहण अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो रैयतों के अधिकार का क्या होगा? इन सवालों के जवाब अब ग्रामीण प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से मांग रहे हैं.

धरना-प्रदर्शन से होगी आंदोलन की शुरुआत

इधर, ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन की शुरुआत धरना-प्रदर्शन से होगी. इसके बाद गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा जाएगा और आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी है. पूर्व मुखिया मनोज सिंह का दावा है कि स्थानीय विधायक से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई है. यानी, आने वाले दिनों में 16 मौजा की जमीन का यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है.

चार दशक पहले जमीन गई. जिस परियोजना के लिए जमीन गई, वह शुरू नहीं हुई. नियोजन को लेकर रैयतों की शिकायतें बरकरार हैं. और अब उसी जमीन पर नई टाउनशिप की तैयारी है. ऐसे में रैयतों का सवाल है कि जब जमीन का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, तो उस जमीन पर नया अधिकार किसका है? फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज होगा. धरना-प्रदर्शन से शुरू होने वाली लड़ाई आगे किस रूप में लेगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. लेकिन इतना तय है कि 16 मौजा की जमीन का करीब चार दशक पुराना विवाद अब एक बार फिर धनबाद में बड़ा मुद्दा बन चुका है.

यह भी पढ़ें:

धनबाद में जहरीली गैस और भूधंसान के बीच फंसे परिवार, बेलगड़िया में जर्जर मकानों से लोग नाराज

रिम्स-2 निर्माण के विरोध में राजभवन पहुंचे रैयत, पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रदर्शन

खौफ के साये में जी रहे हैं एचईसी से विस्थापित हजारों रैयत, गांव की हो गई है रजिस्ट्री, राजेश कच्छप का ध्यानाकर्षण, सरकार का ये जवाब