ETV Bharat / state

रामगंज इलाके में 'झुकी हुई इमारत': अब मकान मालिक को खुद गिरानी होगी, 48 घंटे में सुरक्षित तरीके से स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश

जयपुर: जयपुर के रामगंज इलाके में 'झुकी हुई इमारत' अब मकान मालिक को खुद गिरानी होगी. नगर निगम किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है. सुरक्षित तरीके से स्वयं ध्वस्त करने के लिए 48 घंटे का नोटिस दिया गया है. 48 घंटे में मकान मालिक ने स्वयं बिल्डिंग नहीं गिराई, तो नगर निगम इमारत को गिराने की कार्रवाई करेगा और उसका खर्चा मकान मालिक से वसूला जाएगा.

नगर निगम के किशनपोल जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह ने बताया कि परकोटा स्थित रामगंज के चीतावालों का मोहल्ला में स्थित एक झुकी हुई पांच मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए निर्देश दिए गए हैं. किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट पेश करते हुए 48 घंटे के अंदर बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से मकान मालिक द्वारा स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है. साथ ही नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर इमारत गिराने की कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर निगम द्वारा भवन गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका खर्चा भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा. किसी भी प्रकार की जनहानि की जिम्मेदारी भी मकान मालिक की होगी. बिल्डिंग के झुकने के बाद रामगंज इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने झुकी हुई बिल्डिंग के आसपास कई मकान खाली करवा दिए हैं. काफी समय से स्थानीय लोग जर्जर बिल्डिंग को हटाने की मांग कर रहे थे. वहीं पुलिस प्रशासन भी निगरानी रख रहा है.