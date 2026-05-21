रामगंज इलाके में 'झुकी हुई इमारत': अब मकान मालिक को खुद गिरानी होगी, 48 घंटे में सुरक्षित तरीके से स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इमारत नहीं गिराई गई तो नगर निगम उसे गिराएगा. इसका खर्चा मकान मालिक से ही वसूला जाएगा.
Published : May 21, 2026 at 9:01 PM IST
जयपुर: जयपुर के रामगंज इलाके में 'झुकी हुई इमारत' अब मकान मालिक को खुद गिरानी होगी. नगर निगम किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है. सुरक्षित तरीके से स्वयं ध्वस्त करने के लिए 48 घंटे का नोटिस दिया गया है. 48 घंटे में मकान मालिक ने स्वयं बिल्डिंग नहीं गिराई, तो नगर निगम इमारत को गिराने की कार्रवाई करेगा और उसका खर्चा मकान मालिक से वसूला जाएगा.
नगर निगम के किशनपोल जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह ने बताया कि परकोटा स्थित रामगंज के चीतावालों का मोहल्ला में स्थित एक झुकी हुई पांच मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए निर्देश दिए गए हैं. किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट पेश करते हुए 48 घंटे के अंदर बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से मकान मालिक द्वारा स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है. साथ ही नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर इमारत गिराने की कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर निगम द्वारा भवन गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका खर्चा भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा. किसी भी प्रकार की जनहानि की जिम्मेदारी भी मकान मालिक की होगी. बिल्डिंग के झुकने के बाद रामगंज इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने झुकी हुई बिल्डिंग के आसपास कई मकान खाली करवा दिए हैं. काफी समय से स्थानीय लोग जर्जर बिल्डिंग को हटाने की मांग कर रहे थे. वहीं पुलिस प्रशासन भी निगरानी रख रहा है.
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पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने झुकी हुई बिल्डिंग पर कार्रवाई की मांग को लेकर किशनपोल जोन कार्यालय का घेराव किया था. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि 10 दिन से स्थानीय लोग डर के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं. पांच मंजिला इमारत झुक गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है. एहतियातन प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली करवा दिया है. बिल्डिंग के आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. एहतियातन होमगार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन बिल्डिंग के आसपास दुकानों के बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, क्योंकि उनका पूरा परिवार दुकान की आय पर निर्भर है. लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि डर दूर हो और सामान्य जनजीवन बहाल हो सके.