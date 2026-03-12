मकान मालिक निकला शैतान, घिनौनी वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने पहुंचाया हवालात के पीछे
मृतक युवती आरोपी मकान मालिक के घर पर तीन साल से रह रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 6:27 PM IST
बालोद: पिता तुल्य शख्स ने मानवता को शर्मसार करते हुए अपने ही किराएदार की हत्या कर दी. मृतक युवती लंबे वक्त से आरोपी के घर में किराए पर रहती थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' मृतक युवती करीब 3 सालों से अपनी मां और भाई बहनों के साथ आरोपी के मकान में रहती थी. करीब एक साल पहले आरोपी ने युवती को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया. बाद में अक्सर वो युवती को डराता धमकाता और उसके साथ गलत काम करता रहा.''
मालिक मालिक निकला शैतान
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' जब युवती प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने अपनी बदनामी और पकड़े जाने के डर से युवती को कोई दवा खिला दी. दवा खिलाने से युवती और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए मकान मालिक की उम्र 59 साल है. जिस युवती की मौत हुई आरोपी उस युवती के पिता की उम्र का है. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
प्रेग्नेंट थी युवती
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' युवती 9 माह के करीब की प्रेग्नेंट थी. पीड़ित ने जब दर्द की शिकायत की तो आरोपी ने उसे दर्द की दवा बताकर एक गोली दे दी. युवती ने गोली खा ली. दवा खाने के बाद युवती की हालत बिगड़ने लगी. कुछ ही मिनटों में युवती की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. युवती के पेट में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई.''
पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज
पुलिस ने बताया कि शुरूआत से ही पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा था. जांच अधिकारी ने भी मामले को संदिग्ध बताया. इसके बाद मृतका का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये साफ हो गया कि युवती प्रेग्नेंट थी और दवा खाने से उसकी तबीयत बिगड़ी. पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देश पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अत्यंत गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया.
