ETV Bharat / state

मकान मालिक निकला शैतान, घिनौनी वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने पहुंचाया हवालात के पीछे

मृतक युवती आरोपी मकान मालिक के घर पर तीन साल से रह रही थी.

LANDLORD MURDERED PREGNANT WOMAN
गर्भवती युवती को उतारा मौत घाट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: पिता तुल्य शख्स ने मानवता को शर्मसार करते हुए अपने ही किराएदार की हत्या कर दी. मृतक युवती लंबे वक्त से आरोपी के घर में किराए पर रहती थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' मृतक युवती करीब 3 सालों से अपनी मां और भाई बहनों के साथ आरोपी के मकान में रहती थी. करीब एक साल पहले आरोपी ने युवती को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया. बाद में अक्सर वो युवती को डराता धमकाता और उसके साथ गलत काम करता रहा.''

मालिक मालिक निकला शैतान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' जब युवती प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने अपनी बदनामी और पकड़े जाने के डर से युवती को कोई दवा खिला दी. दवा खिलाने से युवती और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए मकान मालिक की उम्र 59 साल है. जिस युवती की मौत हुई आरोपी उस युवती के पिता की उम्र का है. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

गर्भवती युवती को उतारा मौत घाट (ETV Bharat)

प्रेग्नेंट थी युवती

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा, '' युवती 9 माह के करीब की प्रेग्नेंट थी. पीड़ित ने जब दर्द की शिकायत की तो आरोपी ने उसे दर्द की दवा बताकर एक गोली दे दी. युवती ने गोली खा ली. दवा खाने के बाद युवती की हालत बिगड़ने लगी. कुछ ही मिनटों में युवती की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. युवती के पेट में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई.''



पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

पुलिस ने बताया कि शुरूआत से ही पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा था. जांच अधिकारी ने भी मामले को संदिग्ध बताया. इसके बाद मृतका का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये साफ हो गया कि युवती प्रेग्नेंट थी और दवा खाने से उसकी तबीयत बिगड़ी. पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देश पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अत्यंत गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया.

दुर्ग अफीम खेती कांड पर सुलगी सियासत, बालोद में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

बालोद जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, संदिग्ध ईमेल की भी जांच

बालोद में नहीं है सिलेंडर क्राइसिस, प्रशासन ने कहा- पर्याप्त स्टॉक है, घरेलू सिलेंडर का किया दुरुपयोग तो होगी कार्रवाई

TAGGED:

BALOD
DOONDILHORA POLICE STATION
VILLAGE RAMNAGAR
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर
LANDLORD MURDERED PREGNANT WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.