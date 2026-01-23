ETV Bharat / state

कानपुर में बुलडोजर एक्शन; 50 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, ओएसडी बोले- जारी रहेगी कार्रवाई

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से लगातार अवैध निर्माण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत शुक्रवार को केडीए की ओर से बिठूर रोड स्थित तीन बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया. इसी तरह कल्याणपुर और बिठूर थाना क्षेत्र में पांच बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कराया गया.

कानपुर विकास प्राधिकरण के ओएसडी जोन एक डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से बिठूर रोड पर अवैध निर्माण को लेकर सूचना मिल रही थी. यहां शुक्रवार को कार्रवाई की गई है. कई भवन ऐसे थे, जिन्हें सील किया गया था, लेकिन उनमें निर्माण कार्य जारी था. उन्होंने बताया कि केडीए की ओर से बिठूर रोड स्थित तीन बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया है. करीब 50 करोड़ रुपये की जमीनों को अवैध निर्माण से कब्जा मुक्त कराया गया है. केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

'दो माह में 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीनें कब्जा मुक्त' : केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह की ओर से जोन एक में पिछले दो माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले दो माह में जहां करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है. वहीं, 50 से अधिक भू स्वामियों को नोटिसें दी जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हिंदूपुर कछार, सिंहपुर कछार, बिठूर, कल्याणपुर, इंद्रा नगर समेत अन्य आस-पास के क्षेत्रों में लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ऊंची-ऊंची इमारतें तैयार करा लीं थीं. सभी को नक्शा जरूर पास कराना होगा.

