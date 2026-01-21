कानपुर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन; 40 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त, दी गई चेतावनी
ओएसडी डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सात बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 8:31 PM IST
कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. सिंहपुर कछार में बुधवार को सात बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया. जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
केडीए की ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सात बीघा जमीन पर 10 से अधिक मकान बने थे. इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये के आस-पास है. इसी तरह कल्याणपुर और बिठूर में जब उन्होंने जेई व अन्य अधीनस्थ अफसरों संग निरीक्षण किया, तो पांच बीघा जमीन पर भी अवैध निर्माण किया गया था.
केडीए के ओएसडी ने सभी को चेतावनी दी, कि एक से दो दिन में अपना सामान हटा लें, अन्यथा बुलडोजर से पूरा निर्माण ध्वस्त कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि 12 बीघा जमीन पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सात बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है.
'दो माह में 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीनें कब्जा मुक्त' : केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह की ओर से जोन एक में पिछले दो माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले दो माह में जहां करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है. वहीं, 50 से अधिक भू स्वामियों को नोटिसें दी जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हिंदूपुर कछार, सिंहपुर कछार, बिठूर, कल्याणपुर, इंद्रा नगर समेत अन्य आस-पास के क्षेत्रों में लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ऊंची-ऊंची इमारतें तैयार करा लीं थीं. सभी को नक्शा जरूर पास कराना होगा.
यह भी पढ़ें : कानपुर शहर में अवैध निर्माणों पर एक्शन; 6 बिल्डिंग सील और 30 प्लॉट्स मालिकों को नोटिस जारी