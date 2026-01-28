ETV Bharat / state

अलीगढ़ में भूमाफिया गैंग पर शिकंजा; टप्पल में 35 करोड़ की जमीन कुर्क, किसानों और निवेशकों से ठगी का खुलासा

टप्पल में पुलिस ने की कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : थाना टप्पल क्षेत्र में पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 35 करोड़ 28 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई. मामला एक कंपनी और उसके डायरेक्टरों से जुड़ा है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने किसानों और निवेशकों को धोखे में रखकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी फरार है.



एसएसपी नीरज जादौन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)





एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इस गैंग का लीडर धर्मवीर यादव है. उसके साथ पवन झा और विष्णु शर्मा उर्फ आकाश गैंग के सदस्य हैं. आरोपी विष्णु शर्मा को 7 जनवरी और धर्मवीर यादव को 8 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गैंग का सदस्य पवन झा फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.









उन्होंने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने टप्पल के ग्राम सिमरौठी में किसानों की जमीन को अपनी बताते हुए बिना किसी अनुमति के अवैध प्लाॅटिंग की. कृषि भूमि को बिना भू उपयोग परिवर्तन के प्लॉट के रूप में बेचा गया, जो पूरी तरह गैरकानूनी है.









उन्होंने कहा कि सिर्फ निवेशक ही नहीं, स्थानीय किसानों के साथ भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई. कुछ किसानों को उनकी जमीन का पूरा भुगतान नहीं किया गया, जबकि कुछ मामलों में फर्जी बैनामा और कूटरचित हस्ताक्षर कर जमीन हड़प ली गई. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह था, जो योजनाबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा था.





