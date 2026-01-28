अलीगढ़ में भूमाफिया गैंग पर शिकंजा; टप्पल में 35 करोड़ की जमीन कुर्क, किसानों और निवेशकों से ठगी का खुलासा

अलीगढ़ में भूमाफिया गैंग पर शिकंजा; टप्पल में 35 करोड़ की जमीन कुर्क, किसानों और निवेशकों से ठगी का खुलासा
एसएसपी ने बताया कि आरोपी विष्णु शर्मा को 7 जनवरी और धर्मवीर यादव को 8 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
अलीगढ़ : थाना टप्पल क्षेत्र में पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 35 करोड़ 28 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई.
मामला एक कंपनी और उसके डायरेक्टरों से जुड़ा है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने किसानों और निवेशकों को धोखे में रखकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी फरार है.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इस गैंग का लीडर धर्मवीर यादव है. उसके साथ पवन झा और विष्णु शर्मा उर्फ आकाश गैंग के सदस्य हैं. आरोपी विष्णु शर्मा को 7 जनवरी और धर्मवीर यादव को 8 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गैंग का सदस्य पवन झा फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.
उन्होंने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने टप्पल के ग्राम सिमरौठी में किसानों की जमीन को अपनी बताते हुए बिना किसी अनुमति के अवैध प्लाॅटिंग की. कृषि भूमि को बिना भू उपयोग परिवर्तन के प्लॉट के रूप में बेचा गया, जो पूरी तरह गैरकानूनी है.
उन्होंने कहा कि सिर्फ निवेशक ही नहीं, स्थानीय किसानों के साथ भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई. कुछ किसानों को उनकी जमीन का पूरा भुगतान नहीं किया गया, जबकि कुछ मामलों में फर्जी बैनामा और कूटरचित हस्ताक्षर कर जमीन हड़प ली गई. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह था, जो योजनाबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा था.
उन्होंने बताया कि आरोप है कि जब निवेशकों ने पैसा वापस मांगा तो उन्हें धमकाया गया. कई मामलों में नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए रकम ली गई और बाद में न तो जमीन दी गई और न ही पैसा लौटाया गया. इससे दर्जनों निवेशक आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी ग्रामीण अमृत जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार को ग्राम सिमरौठी स्थित भूमि को कुर्क किया. इस जमीन की अनुमानित कीमत 35 करोड़ 28 लाख 840 रुपये बताई गई है. यह संपत्ति धोखाधड़ी से अर्जित की गई थी.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि इससे पहले भी जुलाई और अगस्त 2025 में भूमाफियाओं की करीब 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई से धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और फरार अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
जांच में सामने आया कि भूमाफियाओं ने उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के निवेशकों को आकर्षक नक्शे दिखाकर प्लॉट बेचने के एग्रीमेंट किए. निवेशकों से मोटी रकम वसूली गई, लेकिन जब वे मौके पर कब्जा लेने पहुंचे तो न तो नक्शे के मुताबिक कोई प्लॉट मिला और न ही कॉलोनी का कोई अस्तित्व. जिन जमीनों को प्लॉट बताया गया था, वहां किसान खेती करते पाए गए.
निवेशकों की शिकायत पर वर्ष 2025 में थाना टप्पल पर कंपनी के मालिकों और डायरेक्टरों के खिलाफ कई अभियोग दर्ज किए गए. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इसके बाद 6 जनवरी 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर कार्रवाई को और तेज किया गया.
