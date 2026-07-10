कानपुर में 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त, बुलडोजर एक्शन से गिरीं दीवारें

कानपुर में 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त, बुलडोजर एक्शन से गिरीं दीवारें
कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अफसरों ने जोन-4 में चलाया अभियान, अब 14 को फिर गरजेगा बुलडोजर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:42 PM IST
कानपुर: शहर में कुछ दिनों तक शांति के बाद एक बार फिर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का अभियान शुरू कर दिया. जोन-4 में केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने शुक्रवार को 10.65 करोड़ रुपये कीमत की 30730 वर्गमीटर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया. उन्होंने बताया कि अब आगामी 14 जुलाई को एक बार फिर बुलडोजर गरजेगा.
बताया कि शुक्रवार को फुफवार (नर्वल) में 11 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया. इसी तरह मवइया में चंद्रशेखर पांडेय ने पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करा रखी थी. जिसे ध्वस्त करा दिया गया. वहीं नर्वल पुल के पास स्टार लैंड डेवलपर्स की नौ बीघा जमीन पर जो अवैध रूप से प्लाटिंग की गई थी, उसे जनहित को देखते हुए आंशिक रूप से ध्वस्त करा गया. कहा कि किसी भी अवैध कब्जाधारक को बख्शा नहीं जाएगा. लगातार अफसरों की ओर से जोन-4 में सर्वे कराया जा रहा है.
14 जुलाई को 36 बीघा भूमि पर गरजेगा बुलडोजर: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी 14 जुलाई को अब 36 बीघा जमीन पर बुलडोजर गरजेगा. इन सभी अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामियों को नोटिस जारी की जा चुकी हैं. साथ ही सभी की जमीन चिन्हित की जा चुकी हैं. केडीए के ओएसडी ने कहा, संबंधित थाना प्रभारी व अन्य जिम्मेदारों को भी जानकारी दी जा चुकी है.
36 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा
- एनके ग्रीन सोसाइटी नर्वल तहसील रोड पर - छह बीघा में अवैध प्लाटिंग
- पप्पू फुटवियर, सरसौल प्रयागराज रोड पर- तीन बीघा में अवैध प्लाटिंग
- स्टार ग्रीन सिटी, न्यू कानपुर जंक्शन रोड हाथीपुर में- छह बीघा में अवैध प्लाटिंग
- संजय शुक्ला व अन्य आराजी संख्या-562 - नगवा के बगल में करीब 15 बीघा में अवैध प्लाटिंग
- विनोद यादव, संजीव यादव, जेपी मौर्या- न्यू कानपुर जंक्शन रोड पर हाथीपुर के पास- छह बीघा में अवैध प्लाटिंग
केडीए से जानकारी के बाद खरीदें भूखंड: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि सभी आमजन जो भूखंड खरीद रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी केडीए से कर लें. जब नक्शा पास हो, तभी भूखंड खरीदें. ऐसा भूखंड न खरीदें, जिसमें किसी तरह का विवाद हो या जो मानक के अनुरूप नहीं बने हैं.
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